Align Media was at Fox Raceway at Pala for the 12th round of the 2022 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship to capture all the action, from the pit scene, to the qualifying hot laps, to the points-paying motos. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.
Here are some of Align's best photos from Pala, California.
Photographers in this gallery: @shepherdphotos and @emeryphoto.
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