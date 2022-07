The 41st annual Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship will take place at Loretta Lynn’s Ranch in Hurricane Mills, Tennessee, beginning on Monday, August 1 and running through Saturday, August 6. Last week, the official rider roster and alternate lists for the event announced by MX Sports.

Now, the official practice and race order has been announced. You can view them below.

Again, congratulations and good luck to all who qualified!

For more on the 2022 Monster Energy AMA Amateur National Motocross Championship at Loretta Lynn’s Ranch, visit mxsports.com/welcome.

2022 Monster Energy AMA Amateur National Championship Practice and Race Order

Practice Order

Monday, Aug 1 1 Vet (30+) 7:30 AM 2 450 B 7:45 AM 3 125 C 8:00 AM 4 85cc (10-12) 8:15 AM 5 65cc (7-9) Limited 8:30 AM 6 Senior (40+) 8:45 AM 7 Mini Sr. 2 (13-15) 9:00 AM Track Prep 9:15 AM 8 450 C 9:30 AM 9 250 B Limited 9:45 AM 10 65cc (10-11) Limited 10:00 AM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 10:15 AM 12 Masters (50+) 10:30 AM 13 125 Jr. (12-17) B/C 10:45 AM 14 Junior (25+) 11:00 AM Track Prep 11:15 AM 15 250 C 11:30 AM 16 WMX 11:45 AM 17 College (18-24) 12:00 PM 18 Supermini 1 (12-15) 12:15 PM 19 65cc (7-9) 12:30 PM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 12:45 PM * 250 B 1:00 PM * Open Pro Sport 1:15 PM Track Prep 1:30 PM 21 450 B Limited 1:45 PM 22 85cc (10-12) Limited 2:00 PM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 2:15 PM 24 Senior (45+) 2:30 PM 25 250 C Limited 2:45 PM * 250 Pro Sport 3:00 PM Track Prep 3:15 PM 26 Schoolboy 2 (12-17) B/C 3:30 PM 27 Girls (11-16) 3:45 PM 28 65cc (10-11) 4:00 PM 29 Supermini 2 (13-16) 4:15 PM Track Prep 4:30 PM A Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd 4:45 PM B Micro-E (4-7) Limited 5:00 PM C Micro 2 (4-6) Limited 5:15 PM D Micro 3 (7-8) Limited 5:30 PM

Race Order

Tuesday, Aug 2 1 Vet (30+) 7:30 AM 2 450 B 8:00 AM 3 125 C 8:30 AM 4 85cc (10-12) 9:00 AM 5 65cc (7-9) Limited 9:30 AM 6 Senior (40+) 10:00 AM 7 Mini Sr. 2 (13-15) 10:30 AM 8 450 C 11:00 AM * Open Pro Sport 11:30 AM 9 250 B Limited 12:00 PM 10 65cc (10-11) Limited 12:30 PM Intermission 1:00 PM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 1:30 PM 12 Masters (50+) 2:00 PM 13 125 Jr. (12-17) B/C 2:30 PM * 250 B 3:00 PM 14 Junior (25+) 3:30 PM 15 250 C 4:00 PM 16 WMX 4:30 PM 17 College (18-24) 5:00 PM A Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd 5:30 PM B Micro-E (4-7) Limited C Micro 2 (4-6) Limited D Micro 3 (7-8) Limited

Wednesday, Aug 3 18 Supermini 1 (12-15) 7:30 AM 19 65cc (7-9) 8:00 AM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 8:30 AM 21 450 B Limited 9:00 AM 22 85cc (10-12) Limited 9:30 AM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 10:00 AM 24 Senior (45+) 10:30 AM 25 250 C Limited 11:00 AM * 250 Pro Sport 11:30 AM 26 Schoolboy 2 (12-17) B/C 12:00 PM 27 Girls (11-16) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 28 65cc (10-11) 1:30 PM 29 Supermini 2 (13-16) 2:00 PM 1 Vet (30+) 2:30 PM 2 450 B 3:00 PM 3 125 C 3:30 PM 4 85cc (10-12) 4:00 PM 5 65cc (7-9) Limited 4:30 PM 6 Senior (40+) 5:00 PM * Open Pro Sport 5:30 PM 7 Mini Sr. 2 (13-15) 6:00 PM 8 450 C 6:30 PM

Thursday, Aug 4 9 250 B Limited 7:30 AM 10 65cc (10-11) Limited 8:00 AM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 8:30 AM 12 Masters (50+) 9:00 AM 13 125 Jr. (12-17) B/C 9:30 AM * 250 B 10:00 AM 14 Junior (25+) 10:30 AM 15 250 C 11:00 AM 16 WMX 11:30 AM 17 College (18-24) 12:00 PM 18 Supermini 1 (12-15) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 19 65cc (7-9) 1:30 PM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 2:00 PM 21 450 B Limited 2:30 PM 22 85cc (10-12) Limited 3:00 PM * 250 Pro Sport 3:30 PM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 4:00 PM 24 Senior (45+) 4:30 PM 25 250 C Limited 5:00 PM D Micro 3 (7-8) Limited 5:30 PM A Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd B Micro-E (4-7) Limited C Micro 2 (4-6) Limited

Friday, Aug 5 26 Schoolboy 2 (12-17) B/C 7:30 AM 27 Girls (11-16) 8:00 AM 28 65cc (10-11) 8:30 AM 29 Supermini 2 (13-16) 9:00 AM 1 Vet (30+) 9:30 AM 2 450 B 10:00 AM 3 125 C 10:30 AM 4 85cc (10-12) 11:00 AM 5 65cc (7-9) Limited 11:30 AM 6 Senior (40+) 12:00 PM 7 Mini Sr. 2 (13-15) 12:30 PM Intermission 1:00 PM 8 450 C 1:30 PM 9 250 B Limited 2:00 PM 10 65cc (10-11) Limited 2:30 PM * 250 Pro Sport 3:00 PM 11 Mini Sr. 1 (12-14) 3:30 PM 12 Masters (50+) 4:00 PM * 250 B 4:30 PM 13 125 Jr. (12-17) B/C 5:00 PM C Micro 2 (4-6) Limited 5:30 PM D Micro 3 (7-8) Limited A Micro 1 (4-6) Shaft Drive Ltd B Micro-E (4-7) Limited

Saturday, Aug 6 14 Junior (25+) 7:30 AM 15 250 C 8:00 AM 16 WMX 8:30 AM 17 College (18-24) 9:00 AM 18 Supermini 1 (12-15) 9:30 AM 19 65cc (7-9) 10:00 AM 20 250 C Jr. (12-17) Limited 10:30 AM 21 450 B Limited 11:00 AM 22 85cc (10-12) Limited 11:30 AM 23 Schoolboy 1 (12-17) B/C 12:00 PM * Open Pro Sport 12:30 PM Intermission 1:00 PM 24 Senior (45+) 1:30 PM 25 250 C Limited 2:00 PM 26 Schoolboy 2 (12-17) B/C 2:30 PM 27 Girls (11-16) 3:00 PM 28 65cc (10-11) 3:30 PM 29 Supermini 2 (13-16) 4:00 PM

Main image: Matti Jorgensen, photo by Mitch Kendra