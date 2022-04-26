Align Media was at Gillette Stadium for round 15 of the 17-round 2022 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene, to the qualifying hot laps, to the points-paying main events. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.
Here are some of Align's best photos from Foxborough.
Photographers in this gallery: @shepherdphotos, @emeryphoto, and @carcaramoimaging.
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