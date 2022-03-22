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Gallery: Indianapolis

Gallery Indianapolis

March 22, 2022 10:30am
by:

Align Media was at Lucas Oil Stadium for round 11 of the 17-round 2022 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying main events. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from Indianapolis.

Photographers in this gallery: @shepherdphotos, @emeryphoto, @colebeachphoto, and @j_reedphotos.

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