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Gallery: Arlington

Gallery Arlington

March 1, 2022 12:30pm
by:

Align Media was at AT&T Stadium for round eight of the 17-round 2022 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying main events. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from Arlington.

Photographers in this gallery: @shepherdphotos, @emeryphoto, and @colebeachphoto.

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