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Gallery: Glendale

Gallery Glendale

February 8, 2022 12:40pm
by:

Align Media was at State Farm Stadium for round five of the 17-round 2022 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying main events.

Simon Cudby, Rich Shepherd, and Mike Emery all contribute here at Racer X and have created Align Media, a collective media group. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.

Here are some of Align's best photos from Glendale.

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