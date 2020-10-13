Align Media was at Fox Raceway at Pala for the final round of the 2020 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship to capture all the action, from the pit scene to the qualifying hot laps to the points-paying motos.
Simon Cudby, Rich Shepherd, and Mike Emery all contribute here at Racer X and have created Align Media, a collective media group. Make sure to check back after each race for their best photos from race day and follow them on Instagram @align.with.us.
Here are some of their best photos from the Fox Raceway National.
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