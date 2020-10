The American Motorcyclist Association (AMA) has released the entry lists for the final round of the 2020 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship at Fox Raceway at Pala in Pala, California.

You can view the entry list for the 450 and 250 classes below.

Below are the entry lists provided by the AMA as of Thursday, October 8, at 9:50 a.m. ET.

250 Class

Racing # First Name Last Name Birth Place Brand Team Name 6 Jeremy Martin Millville, MN Honda GEICO Honda Factory Connection 12 Shane McElrath Canton, NC Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 14 Dylan Ferrandis France Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 26 Alex Martin Millville, MN Suzuki JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 30 Brandon Hartranft Brick, NJ KTM Troy Lee Designs Red Bull KTM 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 35 Hunter Lawrence Australia Honda GEICO Honda Factory Connection 41 Ty Masterpool Paradise, TX Yamaha Monster Energy Yamalube Star Yamaha Racing 60 Mitchell Falk Costa Mesa, CA Yamaha MFalk60 Racing 67 Jerry Robin Hamel, MN Husqvarna FCC Motosports Signation Canvas MX 68 Nick Gaines Ringgold, GA Yamaha 3D Racing Yamaha 74 Mitchell Harrison Brighton, MI Kawasaki Monster Energy Pro Circuit Kawasaki 77 Kevin Moranz Topeka, KS KTM TPJ Racing 83 Jett Lawrence Australia Honda GEICO Honda Factory Connection 84 Jo Shimoda Japan Honda GEICO Honda Factory Connection 113 Braden Spangle Spokane, WA Honda Freewheel Designs | Legacy Racewear | The Man Shop 134 Jarrett Frye Mechanicsville, MD Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 158 Tre Fierro El Paso, TX KTM Factory KTM of Mexico 168 Cale Kuchnicki Alanson, MI KTM Highland Trails Racing 188 Gage Schehr San Clemente, CA Husqvarna Grindstone Compound 5th street Lending 203 Andrew Boccarossa Redding, CT Yamaha Boccarossa Insurance Racing 204 Kyle Greeson Knightsen, CA KTM 220 Carson Mumford Simi Valley, CA Honda GEICO Honda Factory Connection 227 Derek Kelley Riverside, CA Husqvarna JMC Motorsports, LLC 239 Mason Gonzales Fortwalton Beach, FL Yamaha 245 Andrew Barros Lincoln, CA Kawasaki 286 Brandon Sussman Mission Viejo, CA Yamaha 289 Otto Berton Canyon Lake, CA KTM 301 Jordan Jarvis Clayton, NC Kawasaki SGB Racing Maxxis Babbitt's Kawasaki 310 Kai Aiello Temecula, CA Husqvarna AEO Husqvarna 335 Jeremy McCool Twentynine Palms, CA Honda Honda Yamaha of Redlands 354 Jason Lutton Warren, OH Kawasaki Motosport.com Fasthouse Viral Brand 355 Joey Crown Metamora, MI Yamaha ROCK RIVER RACING 364 Chad Saultz Batavia, IL Yamaha Rock River Racing 374 Dilan Schwartz Alpine, CA Suzuki Barx Chaparral Factory Suzuki 380 Preston Kilroy Afton, WY Suzuki BarX Suzuki Factory Racing 387 Joshua Varize Perris, CA KTM KTM Orangebrigade 488 Nathanael Thrasher Livingston, CA Yamaha Monster Energy Star Racing Yamaha 494 Luc Santos Oakley, UT Husqvarna 3PMX AEO Powersports 495 Blake Ashley Conyers, GA Yamaha Backyard Designs A1 Racing Fasthouse 667 Jesse Flock Claremore, OK Husqvarna Privateer 670 Tyler Ducray Galt, CA KTM Nor-Cal Motorsports Crew 726 Gared Steinke Woodland, CA Kawasaki Lonesome Camel Farms 737 Zachary Butkiewicz Sussex, NJ KTM Inclusive Excursions 767 Mason Wharton Brush Prairie, WA Kawasaki TPJ | Fly Racing 815 Colton Eigenmann Titusville, FL Suzuki Suzuki Gizmo Mods Klim 901 Brayden Lessler Ramona, CA KTM 910 Jeremy Ryan Santa Nella, CA KTM 924 Gage Hulsey Park Hills, MO Yamaha Hulsey Racing 981 Curren Thurman Alvin, TX KTM Team Allsouth

450 Class