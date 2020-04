Since there are no races currently happening, we decided to dig into an old Cycle News issue for some results and standings around the world from April 2005. This is what the motorcycle racing world looked like 15 years ago—and stop by Wake Up call each Sunday night and check out more archives. We'll keep doing this until the racing resumes.

Leaderboard 2005

2005 THQ AMA Supercross Series

After 13 of 16 rounds

250SX

2005 FIM THQ World Supercross GP Series

After 14 of 17 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Ricky Carmichael SUZ Havana, FL 347/13 wins 2 Mike LaRocco HON South Bend, IN 289/1 win 3 Sebastien Tortelli SUZ France 225 4 Heath Voss YAM Mico, TX 204 5 Tyler Evans SUZ Salinas, CA 197 6 Damon Huffman HON Valencia, CA 173 7 Jason Thomas HON Melrose, FL 150 8 Timmy Ferry YAM Largo, FL 139 9 Nick Wey HON Dewitt, MI 136 10 Joe Oehlhof HON Hesperia, CA 125

2005 AMA Western Region 125cc Supercross Series

After 7 of 8 rounds

2005 AMA Eastern Region 125cc Supercross Championship

After seven of seven rounds

2004/2005 National Arenacross Series

After 20 of 20 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Darcy Lange KAW Canada 734/28 wins 2 Jeff Northrop KAW Concord, CA 559/4 wins 3 Chad Johnson YAM Rhinelander, WI 537/3 wins 4 Kevin Johnson YAM Albuquerque, NM 485 5 Branden Jesseman HON Fombell, PA 463/3 wins 6 Brad Hagseth HON Centralia, WA 413 7 Evan Laughridge KAW Minot, ND 386/1 win 8 Josh Demuth YAM Fort Worth, TX 354/1 win 9 Shawn Clark KAW Montgomery, ID 335 10 Jim Neese SUZ Greensboro, NC 292

2005 FIM MX1 World Motocross Championship

After one of 17 rounds

2005 FIM MX2 World Motocross Championship

After one of 17 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Tyla Rattray KTM South Africa 50/1 win 2 Cedric Malotte YAM Belgium 44 3 Andrew McFarlane YAM Australia 35 4 Sebastien Pourcel KAW France 35 5 Antonio Cairoli YAM Italy 34 6 Erik Eggens HON Netherlands 26 7 Alessio Chiodi YAM Italy 25 8 Carl Nunn HON Great Britain 23 9 Stephen Sword KAW Great Britain 21 10 Mickael Maschio KAW France 20

2005 MotoGP World Championship Road Racing Series

After one of 17 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Valentino Rossi YAM Italy 25/1 win 2 Sete Gibernau HON Spain 20 3 Marco Melandri HON Spain 16 4 Alex Barros HON Brazil 13 5 Shinya Nakano KAW Japan 11 6 Troy Bayliss HON Australia 10 7 Max Biaggi HON Italy 9 8 Makato Tamada HON Japan 8 9 Colin Edwards YAM USA 7 10 Carlos Checa DUC Spain 6

2005 AMA Grand National Cross Country Series

After three of 13 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Juha Salminen KTM Finland 85/2 wins 2 Mike Lafferty KTM Millville, NJ 62 3 Glenn Kearney SUZ Australia 47 4 Chuck Woodford KAW St. Clairesville, OH 46 5 Robbie Jenks New Straitsville, OH 43 6 Shane Wattds KTM Australia 39 7 Barry Hawk YAM Smithfield, PA 34 8 Brian Garrahan SUZ Boulder Creek, CA 31 9 Doug Henry HON Torrington, CT 30/1 win 10 Scott Summers HON Petersburg, KY 27

2005 World Off-Road Championship Series

After two of 12 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Kurt Caselli KTM Palmdale, CA 62 2 Nathan Woods YAM Shandon, CA 58/1 win 3 Russell Pearson YAM Henderson, NV 50 4 Destry Abbott KAW Peoria, AZ 44 5 Lance Smail KAW Kent, WA 44 6 Mike Kiedrowski SUZ Saugus, CA 42/1 win 7 Ty Davis YAM Hesperia, CA 40 8 David Pearson KAW Las Vegas, NV 33 9 Juha Salminen KTM Finland 30/1 win 10 Matt Karlsen HON Denver, CO 26

2005 AMA National Hare Scrambles Series

After two of 10 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Chuck Woodford KAW St. Clairsville, OH 48/1 win 2 Juha Salminen KTM Finland 30/1 win 3 Brian Garrahan SUZ Boulder Creek, CA 30 4 Pat Garrahan KTM Boulder Creek, CA 26 5 Glenn Kearney SUZ Australia 25 6 Mike Lafferty KTM Millville, NJ 21 7 Nathan Kanney HON High Falls, NY 21 8 Ricky Dietrich KAW Lake Havasu, AZ 18 9 Steve Hatch KAW Scottsdale, AZ 16 10 Robbie Jenks YAM New Straitsville, OH 15

2005 AMA/FMF Racing National Enduro Series

After two of nine rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Matt Stavish HON Minneapolis, MN 50 2 Billy Russell KTM Watsonville, CA 48/1 win 3 Steve Hatch KAW Scottsdale, AZ 48/1 win 4 David Lykke KTM Lansing, MI 37 5 Mike Lafferty KTM Millville, NJ 37 6 Tim Taber KTM Moline, IL 28 7 Mike Monroe YAM Alabaster, AL 22 8 Russell Pereira YAM Reno, NV 18 9 Jordan Brandt KTM Felton, CA 15 10 Steven Kris KTM Gillette, NJ 14

2005 AMA/FMF Racing National Hare & Hound Series

After two of eight rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Russ Pearson YAM Henderson, NV 60/2 wins) 2 Destry Abbott KAW Peoria, AZ 50 3 Steve Hengeveld HON Oak Hills, CA 38 4 David Pearson KAW Las Vegas, NV 25 5 Matt Gosnell KTM Las Vegas, NV 24 6 Ty Davis YAM Hesperia, CA 21 7 Gary Klopp KTM San Diego, CA 18 8 Luke Dodson SUZ Castaic, CA 18 9 Kendall Norman HON Santa Barbara, CA 16 10 Brian Brown KAW Boise, ID 16

2005 AMA Progressive Insurance Flat Track Championship

After one of 17 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Jake Johnson SUZ Deptford, NJ 23/1 win 2 Chris Carr KTM Fleetwood, PA 19 3 Henry Wiles HON Blanchard, MI 16 4 Kevin Varmes SUZ Mohnton, PA 15 5 Ken Coolbeth KTM Warren, CT 14 6 John Raun Wood RTX Dublin, PA 13 7 Joe Kopp KTM Mica, WA 12 8 Johnny Murphree HON Mt. Zion, IL 11 9 JR Schnabel YAM West Bend, WI 10 10 Shaun Russell HON San Jose, CA 9

2005 AMA/Chevy Trucks Superbike Series

After one of 15 rounds

Position Rider Machine State, City Points/Wins 1 Mat Mladin SUZ Australia 38/1 win 2 Neil Hodgson DUC Great Britain 32 3 Ben Spies SUZ Longview, TX 29 4 Aaron Yates SUZ Milledgeville, GA 27 5 Jake Zemke HON Paso Robles, CA 26 6 Miguel Duhamel HON Canada 25 7 Jason Pridmore SUZ Ventura, CA 24 8 Geoff May SUZ West Palm Beach, FL 23 9 Kurtis Roberts HON Denver, CO 22 10 Steve Rapp SUZ Valencia, CA 21

