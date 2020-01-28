Align Media was at State Farm Stadium for round four of the 2020 Monster Energy AMA Supercross Championship to capture all the action, from press day to the main events.
Here are some of their best photos from Glendale.
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