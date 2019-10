The 2019 Red Bull Straight Rhythm takes place this Saturday, October 5, in Pomona, California.

Action kicks off live from Fairplex at 8:30 p.m. EST on Racer X Online with the livestream and RedBull.tv.

Red Bull Straight Rhythm

Online Schedule

Saturday, October 5 | Racer X Online and RedBull.tv

Head-to-Head Racing - 8:30 p.m. EST / 5:30 p.m. PST - Live

Race Day Schedule:

All times are local

1:00 PM Gates open to public 2:00 PM Qualifying 5:30 PM National Anthem/Rider Intros 5:40 PM 250cc Group A 6:02 PM 250cc Group B 6:24 PM 125cc Quarterfinals 6:48 PM 250cc Quarterfinals 7:20 PM Maxxis 500cc Showdown 7:28 PM 125cc Semifinals 7:41 PM 250cc Semifinals 7:57 PM Third place races 8:11 PM 125cc Final 8:18 PM 250cc Final 8:30 PM Awards Ceremony

Other Info

Tickets

Bracket Challenge

Race Center

Website

Rider List

250CC CLASS

Cooper Webb, Jason Anderson, Ken Roczen, Ryan Villopoto, Cole Seely, Tyler Bowers, Ryan Sipes, Gared Steinke, Ronnie Mac, Alex Ray, Pierce Brown, Brandon Hartranft, Adam Enticknap, Josh Hansen, Ryan Morais, Tevin Tapia, Austin Politelli, Enzo Lopes, and Parker Mashburn.

125CC CLASS

Carson Brown, AJ Catanzaro, Jerry Robin, Max Vohland, Joey Crown, Chase Marquier, Carlen Gardner, Jeff Walker, Robbie Wageman, Alexander Nagy, Michael Leib, Simon Lägenfelder, and Mitchell Harrison.