The 2019 Lucas Oil AMA Pro Motocross Championship heads to Budds Creek Motocross Park in Mechanicsville, Maryland, this weekend for round 11 of the championship.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 Classes, as well as the 125 All Star Series.

450 Class

# First Last Hometown OEM Model Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO KAW KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH YAM YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 15 Dean Wilson United Kingdom HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 16 Zachary Osborne Abingdon, VA HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 17 Joseph Savatgy Tallahassee, FL KAW KX450 MONSTER ENERGY KAWASAKI 19 Justin Bogle Cushing, OK KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM HQV FC450 FE Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 25 Marvin Musquin France KTM 450 SX-F FE RED BULL KTM 29 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 37 Kyle Cunningham Willow Park, TX HON CRF450R 41 Ben LaMay Wasilla, AK HON CRF450R TPJ | FLY Racing | LBeardsleyCPA 43 Tyler Bowers Danville, KY KAW KX450 Triggr | Tyler Bowers Racing 49 Henry Miller Rochester, MN KTM 450 SX-F Paulson Rock | FXR racing 51 Justin Barcia Greenville, FL YAM YZ 450F Monster Energy-Factory Yamaha Racing 56 Lorenzo Locurcio Venezuela KAW KX450 60 Justin Starling DeLand, FL KAW KX450 Kissimmee Motorsports | Legends and Heroes | Kawasaki 63 John Short Pilot Point, TX HON CRF450R TPJ Racing 80 Heath Harrison Silverhill, AL KAW KX450 Romar Marina | Fastlap | MX-Tech 90 Jeremy Hand Mantua, OH HON CRF450R Hand Racing 94 Ken Roczen Germany HON CRF450R WE Team Honda HRC 100 Dirco Van der Westhuizen Cairo, GA YAM YZ 450F Fox | Mobuis Braces | Backyard Designs 101 Fredrik Noren Sweden SUZ RMZ 450 JGR Yoshimura Suzuki Factory Racing 119 Isaac Teasdale Robbinsville, NC SUZ RMZ 450 JGR 125 Luke Neese Jamestown, NC HON CRF450R K.S. Trenchco | Phoenix Racing Honda 129 Ryan Diezic Streetsboro, OH KTM 450 SX-F FXR | MX Graphics 144 Nicolas Rolando Uruguay KTM 450 SX-F RSMX | Maas Brothers 208 Logan Leitzel Dillsburg, PA YAM YZ 450F MS Hauling | Shift Racing | Blud Lubricants’s 217 Cory Gilliam Thurmont, MD KTM 450 SX-F FE Gilliam Racing 254 Cody Briner Sierra Vista, AZ KAW KX450 TPJ/Fly Racing | ZR1 Suspension | Lechner Construction 257 Joey DeNeen Bedford, PA KTM 450 SX-F Slo Joe Racing 265 Nick Fratz-Orr Oakland, MD KTM 450 SX-F FE Fratz-Orr Racing 270 Jacob Runkles Sykesville, MD KTM 450 SX-F Runkles Racing 279 Timothy Crosby Confluence, PA YAM YZ 450F PR2 Suspension | Roaring Knob MX | Fly 281 Cory Carsten Bayville, NJ SUZ RMZ 450 Carsten Racing 309 Jeremy Smith Marmora, NJ HON CRF450R Smith Racing 314 Tyler Stepek Mount Airy, MD YAM YZ 450F Tomahawk MX 319 Coty Schock Dover, DE KTM 450 SX-F FE Hawkeye Farms NY | Solid Performance | Rebellious Synthetics | Boyesen & FXR 321 Bradley Lionnet Zambia YAM YZ 450F 332 Dustin Winter Clearwater, KS YAM YZ 450F EBR Performance 351 Eric Grondahl Portsmouth, NH HQV FC450 FE Alias 354 Matthew Toth Ellwood City, PA KAW KX450 444 Caleb Tennant South Africa KTM 450 SX-F Creative Sports Concepts | Parts Unlimited | TheWtrainingFacility 447 Deven Raper Mesa, AZ KAW KX450 RJC Racing | Kelly's Kawasaki 449 Dakota Kessler Jackson, NJ YAM YZ 450F Kessler Pro Suspension 451 Klay Prager Martins Ferry, OH KTM 450 SX-F Podium Works 456 Ryan Grantom Austin, TX KTM 450 SX-F Burnin' Dirt Mx 465 Scott Clark Callaway, MD YAM YZ 450F Team Brappstraps 468 Austin Walker Townsend, DE KAW KX450 Powersports East | Kawasaki Team Green | True MX 475 Timothy Scouten Spartansburg, PA KTM 350 SX-F Scouten Enterprises 489 Ricci Randanella Marlton, NJ HON CRF450R Randanella Septic Inc. 498 Jason Dragonetti Manahawkin, NJ KTM 450 SX-F Prime Time Designs Racing 499 Dawson Chesnut Sorento, IL SUZ RMZ 450 TPJ Racing 502 Brett Boski New Milford, CT YAM YZ 450F Echo Bay Marina | Edmonds Racing 507 Nicholas Tomasunas Newaygo, MI YAM YZ 450F MX Locker 511 Charles Wernig Street, MD HON CRF450R Giles Racing 512 Austin Cozadd Attalla, AL YAM YZ 450F MXers for Jesus | FavorSwag MX Tire | Triangle Cycle Yamaha 513 Aerian Weaver Morgantown, WV YAM YZ 450F Weaver Racing 553 Brent Rouse Torrance, CA HON CRF450R Patch Master Racing | Mid Cities Honda 566 Jacob Rose Summersville, WV KAW KX450 Rose Racing 577 Felix Lopez Mexico KTM 450 SX-F 591 Tanner Myers Oklahoma City, OK YAM YZ 450F TPJ Fly Racing Team 596 Carson Tickle Cary, NC HON CRF450R Team Tickle 600 Connor Olson Littleton, CO HQV FC450 FE Two Tire Take Over 607 Kyle Endriss Lew Beach, NY YAM YZ 450F Endriss Racing 637 Bobby Piazza Easton, PA HON CRF450R JMR Racing 647 Matthew Hubert Riverside, CA HQV FC450 TPJ Fly Racing Team 688 Gabe Woodrow Colora, MD HON CRF450R O'Neal | Ryno Power | SGB racing 700 James Weeks Punta Gorda, FL YAM YZ 450F TPJ Racing 718 Toshiki Tomita Japan HON CRF450R WE Team Honda HRC 724 Jason McConnell McDonald, PA YAM YZ 450F Pro+Motorsports | Pro-action 729 Philip Bugbee Johnsonville, NY YAM YZ 450F Bugbee Racing 744 Thomas Giambrone Glen Gardner, NJ HON CRF450R FMF | 100% | Hinson 761 Matt Tovani Savoy, MA KTM 450 SX-F Cantarella & Sons, Inc 763 James Henshaw Manahawkin, NJ HON CRF450R Motosport | SGB Racing | Men at Work Landscaping 771 William Clark Buckfield, ME HON CRF450R CMF | Central Maine Powersports | FXR Racing 788 Josh Heintz Pittsburgh, PA KAW KX450 Podium Works | Mosites Motorsports | SocialWebMedia Racing 804 Cole Robbins Huntingtown, MD YAM YZ 450F Latitude Racing 810 Mason Eck Collinsville, IL KTM 450 SX-F MCR Racing 811 Christopher Williams Ortonville, MI SUZ RMZ 450 Miat College of Technology | Rosenau Powersports | No Toil 833 Tyler Hayes Whitehall, NY KTM 450 SX-F Melo Design Co 878 Eric McKay Hollywood, MD YAM YZ 450F HGX Graphics 880 Conor Sheridan West Suffield, CT KTM 450 SX-F Short Track Nation 881 Jerry Lorenz Morrice, MI KAW KX 450F Zeiglers Motorsports | MCR Suspension | FXR Racing 887 Thomas Coluzzi Kearneysville, WV KTM 450 SX-F Ridersville Cycle | KTM 915 Ryan Quinn Landing, NJ KTM 450 SX-F Ride On Moto | JDP | Blud Lubricants 920 Kody Lorenz Jackson, MO HQV FC350 Grassroots BMW Husqvarna 938 Bryce Davis York Springs, PA YAM YZ 450F Davis Racing 940 Evan Talbott Danville, VA YAM YZ 450F Talbott Racing | Triangle Cycles | Pirelli Tires 945 Arie Reachard York, PA HQV FC350 Anthony's Affordable Heating & Air Conditioning | Action Motorsports | EVO Industries 961 Mario Testa Homerville, OH SUZ RMZ 450 Gary Bailey MX Schools | Lake Sugar Tree MX | Piedmont Floors

250 Class

# First Last Hometown OEM Model Team Name 12 Shane McElrath Canton, NC KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 23 Chase Sexton La Moille, IL HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 26 Alex Martin Millville, MN SUZ RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 31 RJ Hampshire Hudson, FL HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 32 Justin Cooper Cold Spring Harbor, NY YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 34 Dylan Ferrandis France YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 36 Michael Mosiman Sebastopol, CA HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 39 Colt Nichols Muskogee, OK YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 40 Sean Cantrell Murrieta, CA KTM 250 SX-F Troy Lee Designs Red Bull KTM 44 Cameron McAdoo Sioux City, IA KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 45 Brandon Hartranft Brick, NJ YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 52 Jordan Bailey Orlando, FL HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 55 Kyle Peters Greensboro, NC SUZ RMZ 250 JGR | Yoshimura | Suzuki Factory Racing 59 Nick Gaines Ringgold, GA YAM YZ 250F 3D Racing Yamaha 61 Garrett Marchbanks Coalville, UT KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 66 Mitchell Oldenburg Staples, MN YAM YZ 250F Monster Energy | Star Racing | Yamaha 73 Martin Davalos Ecuador KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 78 Ramyller Alves Coconut Creek, FL KTM 250 SX-F EBR Performance | Altus MotorSports | Tucker KTM 83 Killian Auberson Switzerland KTM 250 SX-F 91 Zack Williams Elko, MN KTM 250 SX-F Fusion Motorsports 92 Adam Cianciarulo Clermont FL KAW KX 250 MONSTER ENERGY | PRO CIRCUIT | KAWASAKI 110 Yusuke Watanabe Japan YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 112 Thomas Covington Vernon, AL HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 123 Mitchell Falk Costa Mesa, CA KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 130 Austin Root Chester, SC HQV FC250 JMC Motorsports 136 Joshua Philbrick Ocononowoc, WI KAW KX 250 Sportland 2 139 Nathen LaPorte Rothschild, WI HON CRF250R Sportland 2 | Precision Floors & Decor | LaPorte Racing 154 Chase Felong Oceanside, CA YAM YZ 250F North County Yamaha | XPR Motorsports | Fox Racing 156 Jacob Hayes Greensboro,NC YAM YZ 250F Cycle Trader Rock River YAMAHA 161 Justin Thompson South Africa YAM YZ 250F Thor | Asterisk | GarneUSA 162 Maxwell Sanford Pasadena, MD YAM YZ 250F Concrete Plants Inc 168 Cale Kuchnicki Alanson, MI KTM 250 SX-F Highland Trails Racing 186 Tyler Monks Colorado Springs, CO HQV FC250 Monks Construction Racing 194 Jerry Robin Hamel, MN KTM 250 SX-F FCC Motosports | Signation 196 Hunter Lawrence Australia HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 203 Andrew Boccarossa Redding, CT YAM YZ 250F Boccarossa Insurance Racing 204 Kyle Greeson Knightsen, CA KTM 250 SX-F 212 Tyler McCoy Australia YAM YZ 250F MX University | The Collective Family | McCoy's Gardening 233 Derek Drake San Luis Obispo, CA KTM 250 SX-F FE Troy Lee Designs Red Bull KTM 259 Corbin Hayes Folsom, CA YAM YZ 250F TPJ | Fly Racing 291 Zane Merrett Crowley, TX KTM 250 SX-F TPJ 301 Jordan Jarvis Clayton, NC YAM YZ 250F Jordan Jarvis Racing 337 Vincent Luhovey Greensburg, PA SUZ RMZ 250 Hillview Cycles | TrueMX | Department of Power 340 Blake Taylor Woodlawn, TN KTM 250 SX-F Next Gear Race Programs | Stripes and More | Backyard Design 346 Kevin Moranz Topeka, KS KAW KX 250 Custom Power Sports | Plumbing Plus | Team Carey 352 Jalek Swoll Beleview, FL HQV FC250 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing 372 Hayden Hefner Taylorsville, NC KTM 250 SX-F KTM 374 Jo Shimoda Japan HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 390 Salvatore Cusimano West Creek, NJ YAM YZ 250F 398 Christopher Ford Harleysville, PA HQV FC250 Scott PowerSports | FTR 407 Benjamin Nelko Aliquippa, PA YAM YZ 250F 3D Racing | Yamaha 425 Joshua Leininger Mooresville, NC HON CRF250R Fly | Xtreme Powersports | JGR 426 Kein Denzler Garrettsville, OH KTM 250 SX-F FiveStar Powersports 432 Salvatore Colangelo Goldens Bridge, NY YAM YZ 250F 435 Marcus Phelps South Africa KTM 250 SX-F FE 441 Scott Meshey Zephyrhills, FL HON CRF250R BWR Honda 459 Austin Brooks Southwick, MA YAM YZ 250F Team Justice MX Racing 496 Jett Lawrence Australia HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 514 Anthony Roth Cedar Run, NJ YAM YZ 250F Pepsi | JETTY | Traction MX 515 James Doolittle Binghamton, NY SUZ RMZ 250 Conklin Cycle Center | Mylo's Motorsports 516 Yeissen Rubalcava Mexico YAM YZ 250F 583 Corey Ridel East Hartland, CT HQV FC250 RS Racing 664 Hunter Stempel Bay Shore, NY HON CRF250R Airtime Clothing | Evo MX Images | Greasy MX Films 689 Tony Usko Doylestown, OH KTM 250 SX-F Gate Drop Performance Racing 698 Cameron Pettit Dorchester, NJ YAM YZ 250F 701 Jake Pinhancos Rochester, MA KAW KX 250 Shift MX | Oakley | Twin Air 737 Zachary Butkiewicz Sussex, NJ KTM 250 SX-F Nihlo Concepts | Motion Pro | Rekluse 741 Spencer Mang Fort Plain, NY HON CRF250R Twister Valley Sports Complex | RPM's Apparel | Netti Powersports 787 Joseph Chavis Columbia, SC YAM YZ 250F 795 Aaron Leininger Wesley Chapel, FL HON CRF250R Leininger Brothers Racing 808 Joshua Bock Bolivia, NC YAM YZ 250F SGB Racing | Countyline MX | Dirtbikes for President 815 Colton Eigenmann Titusville, FL SUZ RMZ 250 818 James Barry Westminster, MD YAM YZ 250F Barry Racing 822 Carson Mumford Simi Valley, CA HON CRF250R GEICO Honda AMSOIL Factory Connection 827 Blake Ovitt Ashley Falls, MA KTM 250 SX-F Ovitt Racing 872 Hannah Hodges Deland, FL HQV FC250 906 Adrian Galamba Bucyrus, KS KAW KX 250 916 Jorge Rubalcava Paradise, TX KTM 250 SX-F JR Racing 923 Chris Moore Nanuet, NY HQV FC250 The Privateer Journey 936 Ty Masterpool Paradise, TX YAM YZ 250F Monster Energy Yamalube Star Yamaha Racing 981 Curren Thurman Alvin, TX HQV FC250 Team Allsouth | Munn Racing 993 Austin Wagner Niles, MI HON CRF250R TiLube Honda | Buddy Brooks Racing

125 All Star