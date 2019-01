Racer X Films: Garage Build 2011 Yamaha YZ250

Bike: 2011 Yamaha YZ250

Build: Scott Adkins / Chris Vann // prosxmxtech.com

Text: Justin Hale

Photos: Andrew Fredrickson

Video: Justin Hale / Andrew Fredrickson

We decided to spare no expense and build a bike for America’s premier off-road championship: the Grand National Cross Country Series.

Products Used:

Polisport

Plastic Restyling Kit

www.polisport.com

FMF

Powercore 2 Exhaust

www.fmfracing.com

Maxxis

MXST tires (120/90-18 Rear, 90/90-21 Front)

www.maxxis.com

Renthal

Ultralight 50T Rear, 14T Front, Kevlar Grips, Twinwall Bars

www.renthal.com

Yamaha GYTR

Off-Road Flywheel, Brake Line Pinch, Rear Brake Clevis, Axle Blocks, Carb Hoses, Rim Locks, Rear Brake Levers, Spokes, Radiators, Piston, Bearings, Gaskets, Louvers, Trans Cover

www.shopyamaha.com

Moose Racing

ProBend Hand Guards

www.mooseracing.com

TM Designworks

Slide and Glide Kit with Rollers

www.tmdesignworks.com

Factory Effex

Graphics, Seat Cover

www.factoryeffex.com

Motion Pro

Titan Aluminum Throttle Tube

www.motionpro.com

Boyesen

Supercooler Impeller and Cover

www.boyesen.com

Factory Connection

Suspension Revalve and Respring

www.factoryconnection.com

RK Excel

A60 Rims, 18” Rear, 21” Front, Chain

www.rkexcelamerica.com

IMS Products

Oversided Tank, Dry Break Kit

www.imsproducts.com

Enduro Engineering

Radiator Cages, Braces

www.enduroeng.com

Fastway Air

Ankle Savers, F7 Cleats

www.fastwayair.com

Rekluse

RadiusCX Clutch

www.rekluse.com

VForce

VForce3 Reed Valve

www.mototassinari.com

XC Gear

Mako 360 Bar Mounts

www.xcgear.com

Braking

Solid Rear Brake Rotor, Oversized Front Rotor, Pads

www.braking.com

Arc Levers

Levers

www.arclevers.com

XTrig

Adjustable Triple Clamps

www.xtrig.com

Works Connection

Billet Kit Switch, Holeshot Device

www.worksconnection.com

Twin Air

Air Filter, Powerflow, Filter Bolt, Radiator Sleeves

www.twinair.com

P3

Carbon Fiber Skid Plate, Disc Guard

www.p3carbon.com

All Balls Racing

Steering Stem Bearings, Chain Roller, Throttle Cable

www.allballsracing.com

Bolt Motorcycle Hardware

Two-Stroke Pro Pack Bolt Kit

www.boltmotorcyclehardware.com