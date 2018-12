2019 Anaheim 1 Provisional Entry Lists Released

The American Motorcyclist Association (AMA) has released the provisional entry lists for the 2019 Monster Energy AMA Supercross opener at Angel Stadium in Anaheim, California, on January 5.

While you’ll see a lot of riders registered in the 250 Class, not all of them will actually be on the line this Saturday. Most 250 teams enter their entire teams in case of injury.

This is NOT THE FINAL ENTRY LIST FOR NEXT SATURDAY. There will be changes made throughout the week. You can view the provisional entry list for the 250 and 450 Class below.

450 Class

# Name Hometown Bike 1 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC450 2 Cooper Webb Newport, NC KTM 450 SX-F Factory Edition 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F Factory Edition 7 Aaron Plessinger Hamilton, OH Yamaha YZ450F 10 Justin Brayton Mint Hill, NC Honda CRF 450 11 Kyle Chisholm Valrico, FL Suzuki RM-Z450 14 Cole Seely Sherman Oaks, CA Honda CRF 450 15 Dean Wilson Clermont, FL Husqvarna FC450 16 Zach Osborne Abingdon, VA Husqvarna FC450 17 Joey Savatgy Tallahassee, FL Kawasaki KX 450F 19 Justin Bogle Cushing, OK KTM 450 SX-F Factory Edition 22 Chad Reed Dade City, FL Suzuki RM-Z450 25 Marvin Musquin Corona, CA KTM 450 SX-F Factory Edition 27 Malcolm Stewart Haines City, FL Honda CRF 450 41 Ben Lamay Anchorage, AK Honda CRF 450 42 Vince Friese Cape Girardeau, MO Honda CRF 450 46 Justin Hill Yoncalla, OR Suzuki RM-Z450 51 Justin Barcia Greenville, FL Yamaha YZ450F 58 Brandon Scharer Gardena, CA Yamaha YZ450F 62 Alex Ray Milan, TN Suzuki RM-Z450 74 Cade Autenrieth Hemet, CA KTM 450 SX-F 75 Cody VanBuskirk Harvard, IL Kawasaki KX 450F 80 Heath Harrison Silverhill, AL Kawasaki KX 450F 87 Dakota Tedder Surfside, CA KTM 450 SX-F Factory Edition 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF 450 97 Adam Enticknap Lompoc, CA Suzuki RM-Z450 99 Austin Politelli Murrieta, CA Honda CRF 450 118 Cheyenne Harmon Dallas, TX Yamaha YZ450F 120 Todd Bannister Colorado Springs, CO Kawasaki KX 450F 121 Matthew Bisceglia Weatherford, TX Yamaha YZ450F 133 Brett Hottel Upland, CA Suzuki RM-Z450 137 Nick Desiderio Bedminster, NJ Yamaha YZ450F 145 Travis Smith Lancaster, CA KTM 450 SX-F 192 Beni Williams Jr. Hooper, UT Husqvarna FC450 214 Vann Martin Cypress, TX Honda CRF 450 246 Chance Blackburn Newman Lake, WA Honda CRF 450 282 Theodore Pauli Edwardsville, IL Kawasaki KX 450F 313 Kyle Swanson Adkins, TX KTM 450 SX-F 330 AJ Catanzaro Reston, VA Kawasaki KX 450F 383 Casey Brennan Albuquerque, NM KTM 450 SX-F 393 Daniel Herrlein Bethesda, OH Kawasaki KX 450F 424 Tyler Custer Creston, CA Honda CRF 450 501 Scotty Wennerstrom Jefferson, TX Kawasaki KX 450F 509 Alexander Nagy Richmond, IL KTM 450 SX-F 526 Colton Aeck Simi Valley, CA Honda CRF 450 542 Johnnie Buller Dinuba, CA Suzuki RM-Z450 606 Ronnie Stewart East Waterboro, ME Husqvarna FC450 651 Jake Hogan Acton, CA Yamaha YZ450F 723 Tyler Enticknap Lompoc, CA Honda CRF 450 725 Richard Jackson Holdenville, OK Kawasaki KX 450F 805 Carlen Gardner Paso Robles, CA Honda CRF 450 941 Angelo Pellegrini Italy 951 Ryan Surratt Corona, CA Kawasaki KX 450F 976 Josh Greco Lucerne Valley, CA KTM 350 SX-F

250SX West Region