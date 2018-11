S-X Open

Auckland, New Zealand

SX1 OVERALL

Pos Rider Race 1 Pts Race 2 Pts Race 3 Pts Total 1 Chad Reed 25 25 25 75 2 Hayden Mellross 20 18 20 58 3 Dean Wilson 22 22 14 58 4 Christian Craig 13 20 18 51 5 Justin Brayton 14 14 22 50 6 Luke Clout 18 16 16 50 7 Jackson Richardson 16 13 12 41 8 Jay Wilson 10 15 15 40 9 Lawson Bopping 15 11 10 36 10 Dylan Long 11 10 13 34 11 Rickie Girdwood 8 9 8 25 12 Dylan Wills 12 0 11 23 13 Joshua Kilvington 6 8 9 23 14 Chris Camlleri 7 0 7 14 15 Josh Hansen 0 12 0 12 16 Blake Lilly 9 0 0 9

SX2 OVERALL

Pos Rider 1 Dakota Alix 2 Ryan Marmont 3 Josiah Natzke 4 Ethan Martens 5 Logan Blakcburn

Winter Olympics (Mini Os)

Gatorback Cycle Park - Alachua, FL

Supercross

250 A

Pos Rider Brand 1 Pierce Brown KTM 2 Hardy Munoz Husq 3 Jalek Swoll Husq

250 Pro Sport

Pos Rider Brand 1 Jalek Swoll Husq 2 Jo Shimoda Hon 3 Hardy Munoz Husq

250 B

Pos Rider Brand 1 Ty Masterpool Yam 2 Stilez Robertson Kaw 3 Dilan Schwartz Suz

250 B Limited

Pos Rider Brand 1 Colton Eigenmann Yam 2 Jace Kessler Husq 3 Jeremy Ryan KTM

450 A

Pos Rider Brand 1 Hardy Munoz Husq 2 Pierce Brown KTM 3 Jalek Swoll Husq

450 Pro Sport

Pos Rider Brand 1 Pierce Brown KTM 2 Carter Halpain Yam 3 Jalek Swoll Husq

450 B

Pos Rider Brand 1 Jarrett Frye Suz 2 Ty Masterpool Yam 3 Devin Simonson Yam

450 B Limited

Pos Rider Brand 1 Colton Eigenmann Yam 2 Devin Simonson Yam 3 Joshua Strickland Hon

Schoolboy 1 (12-17) B/C

Pos Rider Brand 1 Gage Linville KTM 2 Jeremy Ryan KTM 3 TJ Uselman Yam

Schoolboy 2 (13-17) B/C

Pos Rider Brand 1 Jarrett Frye Suz 2 Ty Masterpool Yam 3 Dilan Schwartz Suz

Supermini 1 (12-15)

Pos Rider Brand 1 Gavin Thomas KTM 2 Evan Ferry Husq 3 Nicholas Romano Kaw

Supermini 2 (13-16)

Pos Rider Brand 1 Crockett Myers Husq 2 Bryce Shelley Husq 3 Larry Reyes TM

For full results from the supercross portion at Mini Os, click here.

Motocross

250 A

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Carter Halpain 2-1 Yam 2 Jalek Swoll 1-3 Husq 3 Jett Lawrence 4-2 Hon

250 Pro Sport

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Jalek Swoll 1-3 Husq 2 Carter Halpain 6-1 Yam 3 Zane Merrett 7-2 KTM

250 B

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Jarrett Frye 1-1 Suz 2 Stilez Robertson 2-3 Kaw 3 Dylan Schwartz 1-4 Suz

250 B Limited

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Kaeden Kniffing 1-1 KTM 2 Seth Brown 4-3 KTM 3 Chandler Baker 3-4 Yam

450 A

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Jalek Swoll 3-1 Husq 2 Zane Merrett 2-3 KTM 3 Parker Mashburn 1-6 KTM

450 Pro Sport

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Carter Halpain 3-2 Yam 2 Jalek Swoll 2-3 Husq 3 Jo Shimoda 5-1 Hon

450 B

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Jarrett Frye 2-1 Suz 2 Ty Masterpool 1-2 Yam 3 Devin Simonson 2-4 Yam

450 B Limited

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Dirco Van Der Westhui 1-3 Yam 2 Devin Simonson 5-1 Yam 3 Tristan Lewis 6-2 Suz

Schoolboy 1 (12-17) B/C

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Nathanel Thrasher 1-1 KTM 2 Gage Linville 2-3 KTM 3 Slade Smith 4-2 KTM

Schoolboy 2 (13-17) B/C

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Jarrett Frye 1-2 Suz 2 Ty Masterpool 3-1 Yam 3 Stilez Robertson 1-4 Kaw

Supermini 1 (12-15)

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Nicholas Romano 1-1 Kaw 2 Evan Ferry 2-3 Husq 3 Bryce Shelly 7-2 Husq

Supermini 2 (13-16)

Pos Rider Moto Scores Brand 1 Hunter Yoder 2-2 Hon 2 Jackson Craig 3-3 KTM 3 Nicholas Romano 6-1 Kaw

For full results from the motocross portion at Mini Os, click here.

