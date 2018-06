Southwick Pre-Entry Lists Released

Round six of the 2018 Lucas Oil Pro Motocross Championship kicks off this Saturday at Southwick.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 classes. As always, this could change as riders continue to sign-up for the race.

450 Class

Racing Nbr First Name Last Name Hometown Class Brand Model Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO 450 Kawasaki KX 450F Monster Energy | Kawasaki 2 Cooper Webb Newport, NC 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy | Factory Yamaha 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 19 Justin Bogle Cushing, OK 450 Suzuki RMZ 450 Autotrader | Yoshimura | Suzuki Factory Racing | JGR 25 Marvin Musquin France 450 KTM 450 SX-F FE Red Bull | KTM 34 Weston Peick Menifee, CA 450 Suzuki RMZ 450 Autotrader | Yoshimura | Suzuki Factory Racing | JGR 39 Kyle Cunningham Willow Park, TX 450 Suzuki RMZ 450 44 Lorenzo Locurcio Venezuela 450 Honda CRF450R 46 Justin Hill Yoncalla, OR 450 Suzuki RMZ 450 Autotrader | Yoshimura | Suzuki Factory Racing | JGR 48 Henry Miller Rochester, MN 450 Yamaha YZ 450F Triggr Racing 49 Nick Gaines Ringgold, GA 450 Yamaha YZ 450F Traders Racing | Yamaha 51 Justin Barcia Greenville, FL 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy-Yamaha Factory Racing 54 Phillip Nicoletti Cohocton, NY 450 Husqvarna FC450 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing 60 Benny Bloss Oak Grove, MO 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 61 Heath Harrison Silverhill, AL 450 Honda CRF450R Phoenix Racing 73 Brandon Scharer Los Angeles, CA 450 Yamaha YZ 450F Yamaha | Yoshimura | Dunlop 86 Dylan Merriam Corona, CA 450 Yamaha YZ 450F TPJ | Fly Racing 94 Ken Roczen Germany 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 95 Joseph Crown Metamora, MI 450 KTM 350 SX-F Club MX Redemption Racing 121 Cody Cooper New Zealand 450 Honda CRF450R Enviro Dynamics | Crownkiwi 139 Nathen LaPorte Rothschild, WI 450 Honda CRF450R Sportland 2 | Precision Floors & Decor | LaPorte Racing 146 Jake Masterpool Paradise, TX 450 Yamaha YZ 450F His 956 Facility 163 Devin Culbreth Fayetteville, NC 450 Yamaha YZ 450F 190 Matt Boron Leverett, MA 450 KTM 450 SX-F Wheels Powersports 207 Dare DeMartile Lincoln, CA 450 Honda CRF450R JM Environmental | Leatt | NoToil 210 Jonathan Mayzak Murrells Inlet, SC 450 Honda CRF450R Integrity Racing 227 Cory Gilliam Thurmont, MD 450 KTM 450 SX-F FE Gilliam Racing 237 David Costa Syracuse, NY 450 Yamaha YZ 450F DCR 241 Tj Albright Mt Marion, NY 450 KTM 350 SX-F 246 Chance Blackburn Spokane, WA 450 Honda CRF450R Fusion Graphix | Devol | Epcon 265 Nick Fratz-Orr Oakland, MD 450 KTM 450 SX-F FE Fratz-Orr Racing 270 Jacob Runkles Sykesville, MD 450 KTM 450 SX-F Runkles Racing 289 Schae Thomas Kingsley, PA 450 Kawasaki KX 450F 309 Jeremy Smith Marmora, NJ 450 Honda CRF450R Smith Racing 312 Chris Makuta Hazelton, PA 450 Honda CRF450R Holeshot Cycles | MGX Unlimited 315 Michael Sottile Marlborough, MA 450 KTM 450 SX-F Mike Sottile Racing 317 Richard Tolman-Moschetti Templeton, MA 450 Suzuki RMZ 450 Central Mass Power Sports 319 Coty Schock Dover, DE 450 Yamaha YZ 450F Diamond Motor Sports | Pro-Action Suspension | Sutton/Sm2 330 Cade Autenrieth Hemet, CA 450 KTM 450 SX-F FE Factory Connection | Arai | Scott 351 Eric Grondahl Portsmouth, NH 450 Husqvarna FC450 Alias MX 368 Stephen Czarnota Wakefield, MA 450 KTM 450 SX-F FE 376 Chris Canning Conventry, CT 450 KTM 450 SX-F Manchester Honda KTM 388 Brandan Leith Eagle Mountain, UT 450 Kawasaki KX 450F Stewarts Heating Racing 400 Nick Peterson Kansas City, MO 450 Honda CRF450R FCR - Frank Craven Racing team 401 Sam Redman Clarksville, TN 450 Kawasaki KX 450F 1StopMotorsports | Gateway Kawasaki 408 Edward Tomaszek East Lyme, CT 450 Honda CRF450R 413 Konnor Buffis Pittsfield, MA 450 Honda CRF450R Tech Care Honda 442 Zachary Johnson Abington, MA 450 Honda CRF450R Razees | Fox | Factory Connection 482 Riley Brough Kaysville, UT 450 Honda CRF450R RMXSeries.com 553 Brent Rouse Torrance, CA 450 Honda CRF450R Patch Master Racing | Mid Cities Honda 560 Kyle Murdoch Winchendon, MA 450 Husqvarna TC250 Motorbikes Plus | Factory Connection | FXR 577 Felix Lopez Mexico 450 KTM 450 SX-F 580 Bobby Tiso Wolcott, CT 450 Kawasaki KX 450F Land N Sea Racing 596 Carson Tickle Cary, NC 450 KTM 450 SX-F TPJ Racing | Fly Racing 607 Kyle Endriss Lew Beach, NY 450 Yamaha YZ 450F Endriss Racing 611 Jacob Morrison Wareham, MA 450 Kawasaki KX 450F Pilgrim Powersports Kawasaki 626 Matthew Desjardins Salisbury, MA 450 KTM 250 SX Motorbikesplus KTM 627 Daniel Jaramillo Colombia 450 Honda CRF450R The Dirt Shop 637 Bobby Piazza Easton, PA 450 Honda CRF450R JMR Racing 677 Billy Healy Dudley, MA 450 KTM 450 SX-F FE 681 Jeff Crutcher Belton, MO 450 KTM 250 SX Freedom Cycles | Fox | TwinAir 688 Gabe Woodrow Colora, MD 450 Honda CRF450R O'Neal | Ryno Power | SGB racing 711 Tristan Lane Deland, FL 450 KTM 450 SX-F Team Lane Racing 718 Toshiki Tomita Japan 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 726 Gared Steinke Woodland, CA 450 KTM 250 SX Motosport Hillsboro | Belray | Vurbmoto 728 Cameron Dowell Dowell, MD 450 Yamaha YZ 450F 729 Philip Bugbee Johnsonville, NY 450 Yamaha YZ 450F Bugbee Racing 744 Thomas Giambrone Glen Gardner, NJ 450 Suzuki RMZ 450 FMF | 100% | Hinson 749 James Manni Chepachet, RI 450 KTM 450 SX-F Factory Connection | Ragin Ron 763 James Henshaw Manahawkin, NJ 450 Honda CRF450R Motosport | Factory Connection | Men at Work Landscaping 769 Andrew Rossi Sutton, MA 450 Yamaha YZ 450F R2 MX Graphics | FXR Racing | Novik Gloves 774 Robert Marshall Stow, MA 450 KTM 450 SX-F Ramtrax Racing 776 Ryan Dowd Ludlow, MA 450 KTM 450 SX-F Motorbikes Plus 796 Michael Bidus Washington, MI 450 Yamaha YZ 450F Bidious Racing 802 Marshall macintyre Southwick, MA 450 Suzuki RMZ 450 808 Joshua Bock Bolivia, NC 450 Yamaha YZ 450F SGB Racing | Countyline MX | Dirtbikes for President 813 Aaron Lampi Fishkill, NY 450 KTM 450 SX-F B.DeVries & Sons 830 Mason Price Inverness, FL 450 Suzuki RMZ 450 841 Jeff Walker Ottawa Lake, MI 450 Honda CRF450R Championship Powersports Racing 859 Alex Higley Newfields, NH 450 KTM 450 SX-F FE Motor Bikes Plus | Chappell Tractor | Campers Inn 886 Shane Kelleher Cumberland, RI 450 Honda CRF450R Team 887 889 Cody Williams Byfield, MA 450 KTM 250 SX CJ Racing 895 Jack Pagano Wilbraham, MA 450 KTM 450 SX-F JBone Motorworks | Fly Racing | Motorex 899 Kevin Uebrick Middle Grove, NY 450 Yamaha YZ 450F Uebrick Racing 907 Ben LaMay Wasilla, AK 450 Honda CRF450R Phoenix Racing 932 Jared Schudel Elgin, IL 450 Honda CRF450R Buyit Realty 961 Mario Testa Homerville, OH 450 Suzuki RMZ 450 Gary Bailey MX Schools | Lake Sugar Tree MX | Piedmont Floors 994 Juan Paul Sanchez Long Branch, NJ 450 Honda CRF450R Sanchez Racing Team 995 Christopher Prebula Petersburg, MI 450 KTM 450 SX-F Team Imperial 998 Chris Lykens Bellefonte, PA 450 KTM 450 SX-F Team LMR

250 Class