High Point Pre-Entry Lists Released

Round four of the 2018 Lucas Oil Pro Motocross Championship kicks off this Saturday at High Point Raceway.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 classes. As always, this could change as riders continue to sign-up for the race.

450 Class

1 Eli Tomac Cortez, CO 450 Kawasaki KX 450F Monster Energy | Kawasaki 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 450 Yamaha YZ 450F 51FIFTY Energy Drink | Yamaha 25 Marvin Musquin France 450 KTM 450 SX-F FE Red Bull | KTM 34 Weston Peick Menifee, CA 450 Suzuki RMZ 450 Autotrader | Yoshimura | Suzuki Factory Racing | JGR 39 Kyle Cunningham Willow Park, TX 450 Suzuki RMZ 450 44 Lorenzo Locurcio Venezuela 450 Honda CRF450R 46 Justin Hill Yoncalla, OR 450 Suzuki RMZ 450 Autotrader | Yoshimura | Suzuki Factory Racing | JGR 48 Henry Miller Rochester, MN 450 Yamaha YZ 450F Triggr Racing 49 Nick Gaines Ringgold, GA 450 Yamaha YZ 450F Traders Racing | Yamaha 51 Justin Barcia Greenville, FL 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy-Yamaha Factory Racing 54 Phillip Nicoletti Cohocton, NY 450 Husqvarna FC450 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing 60 Benny Bloss Oak Grove, MO 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 61 Heath Harrison Silverhill, AL 450 Honda CRF450R Phoenix Racing 73 Brandon Scharer Los Angeles, CA 450 Yamaha YZ 450F 75 Noah McConahy Spokane, WA 450 Yamaha YZ 450F George Gee Auto Company 82 Cody Williams Barneveld, WI 450 Honda CRF250R Latitude Graphics / BWR Engines Racing 86 Dylan Merriam Corona, CA 450 Yamaha YZ 450F TPJ | Fly Racing 91 Alex Ray Atwood, TN 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy-Yamaha Factory Racing 94 Ken Roczen Germany 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 121 Cody Cooper New Zealand 450 Honda CRF450R Enviro Dynamics | Crownkiwi 139 Nathen LaPorte Rothschild, WI 450 Honda CRF450R Sportland 2 | Precision Floors & Decor | LaPorte Racing 143 Zach Coons Verona, WI 450 Yamaha YZ 450F Sportland 2 146 Jake Masterpool Paradise, TX 450 Yamaha YZ 450F His 956 Facility 148 Connar Troyer Fort Wayne, IN 450 Suzuki RMZ 450 TRD 163 Devin Culbreth Fayetteville, NC 450 Yamaha YZ 450F 180 Christopher Gebken Grain Valley, MO 450 Honda CRF450R Nelson Eddy Construction | Gebken Racing 207 Dare DeMartile Lincoln, CA 450 Honda CRF450R JM Environmental | Leatt | NoToil 227 Cory Gilliam Thurmont, MD 450 KTM 450 SX-F FE Gilliam Racing 243 Hunter Braun Westland, MI 450 Honda CRF450R Championship Powersports | TCD | Bell 246 Chance Blackburn Spokane, WA 450 Honda CRF450R Fusion Graphix | Devol | Epcon 257 Joey DeNeen Bedford, PA 450 Honda CRF450R Slo Joe Racing 265 Nick Fratz-Orr Oakland, MD 450 KTM 450 SX-F FE Fratz-Orr Racing 270 Jacob Runkles Sykesville, MD 450 KTM 450 SX-F Runkles Racing 287 John Snow Raleigh, NC 450 Honda CRF450R Blizzard Racing | General Electric Aviation | PanicREV 289 Schae Thomas Kingsley, PA 450 Kawasaki KX 450F 309 Jeremy Smith Marmora, NJ 450 Honda CRF450R Smith Racing 312 Chris Makuta Hazelton, PA 450 Honda CRF450R Holeshot Cycles | MGX Unlimited 314 Tyler Stepek Mount Airy, MD 450 Kawasaki KX 450F Tomahawk MX 319 Coty Schock Dover, DE 450 Yamaha YZ 450F Diamond Motor Sports | Pro-Action Suspension | Sutton/Sm2 324 James Cooper Indianapolis, IN 450 Yamaha YZ 450F Cooper Racing 330 Cade Autenrieth Hemet, CA 450 KTM 450 SX-F FE Factory Connection 332 Jeremy Hand Mantua, OH 450 Honda CRF450R Hand Racing 339 Bryan Bachman New Brighton, PA 450 Honda CRF450R Fly Racing | SRS Suspension | MX Graphics 388 Brandan Leith Eagle Mountain, UT 450 Kawasaki KX 450F Stewarts Heating Racing 401 Sam Redman Clarksville, TN 450 Kawasaki KX 450F 1StopMotorsports | Gateway Kawasaki 402 Samuel Greenawalt Frostburg, MD 450 Yamaha YZ 450F Greenawalt Racing 415 Brendan Grgurich Novinger, MO 450 Yamaha YZ 450F Grgurich Racing 437 Charles Bright Petersburg, WV 450 Honda CRF450R Tri County Honda | Bright Engine Concepts 444 Brock Papi Groveland, FL 450 Honda CRF450R Podium Works | Mosites Motorsports | SocialWebMedia Honda 451 Klay Prager Martins Ferry, OH 450 KTM 450 SX-F Erie Insurance | MPR Racetech | Alias 472 Jake Impens Brick, NJ 450 Honda CRF450R ImpensRacing 475 Timothy Scouten Spartansburg, PA 450 KTM 350 SX-F Scouten Racing 482 Riley Brough Kaysville, UT 450 Honda CRF450R RMXSeries.com 495 Aaron Houser Greencastle, PA 450 Honda CRF450R Fastmann Racing 507 Nicholas Tomasunas Newaygo, MI 450 Yamaha YZ 450F Canvas MX | Deft Family | MX Locker 513 Aerian Weaver Morgantown, WV 450 Yamaha YZ 450F 561 Caleb Hall Oswego, NY 450 Husqvarna FC450 Underground RC 579 Alex O'Dell Pittsburgh, PA 450 Suzuki RMZ 450 O'Dell Racing 596 Carson Tickle Cary, NC 450 KTM 450 SX-F TPJ Racing | Fly Racing 597 Mason Kerr Altoona, IA 450 KTM 450 SX-F FE Team Carey 607 Kyle Endriss Lew Beach, NY 450 Yamaha YZ 450F Endriss Racing 622 Zac Maley Laotto, IN 450 Yamaha YZ 450F Tom Zont Racing | Mika Metals | Maxima 637 Bobby Piazza Easton, PA 450 Honda CRF450R JMR Racing 688 Gabe Woodrow Colora, MD 450 Honda CRF450R O'Neal | Ryno Power | SGB racing 704 Christopher Akaydin Louisville, KY 450 Honda CRF450R Akaydin Racing 718 Toshiki Tomita Japan 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 727 Bradley Esper Howell, MI 450 Suzuki RMZ 450 PR2 Racing | Answer Racing | MX Tire 729 Philip Bugbee Johnsonville, NY 450 Yamaha YZ 450F Bugbee Racing 764 Leo Demastry Lancaster, OH 450 Yamaha YZ 450F Bonzi Suspension and Chasis | Morgantown Powersports | Keefer Contractors 788 Josh Heintz Pittsburgh, PA 450 Kawasaki KX 450F Podium Works | Mosites Motorsports | SocialWebMedia Racing 808 Joshua Bock Bolivia, NC 450 Yamaha YZ 450F SGB Racing | Countyline MX | Dirtbikes for President 881 Jerry Lorenz Morrice, MI 450 Husqvarna FC450 Lorenz Racing 907 Ben LaMay Wasilla, AK 450 Honda CRF450R TPJ | Fly Racing | LBeardsleyCPA 909 Jacob Smith Rescue, CA 450 Yamaha YZ 450F Smith Racing 961 Mario Testa Homerville, OH 450 Yamaha YZ 450F Gary Bailey MX Schools | Lake Sugar Tree MX | Piedmont Floors 995 Christopher Prebula Petersburg, MI 450 KTM 450 SX-F Team Imperial

250 Class