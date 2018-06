Thunder Valley Pre-Entry Lists Released

Round three of the 2018 Lucas Oil Pro Motocross Championship kicks off this Saturday at Thunder Valley.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 classes. As always, this could change as riders continue to sign-up for the race.

450 Class

Racing Nbr First Name Last Name Hometown Class Brand Model Team Name 1 Eli Tomac Cortez, CO 450 Kawasaki KX 450F Monster Energy | Kawasaki 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 11 Kyle Chisholm Valrico, FL 450 Yamaha YZ 450F 51FIFTY Energy Drink | Yamaha 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 450 Husqvarna FC450 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing 25 Marvin Musquin France 450 KTM 450 SX-F FE Red Bull | KTM 32 Christian Craig Corona, CA 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 34 Weston Peick Menifee, CA 450 Suzuki RMZ 450 Autotrader | Yoshimura | Suzuki Factory Racing | JGR 39 Kyle Cunningham Willow Park, TX 450 Suzuki RMZ 250 48 Henry Miller Rochester, MN 450 Yamaha YZ 450F Triggr Racing 51 Justin Barcia Greenville, FL 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy-Yamaha Factory Racing 54 Phillip Nicoletti Cohocton, NY 450 Suzuki RMZ 450 Autotrader | Monster Energy | JGR | Suzuki 60 Benny Bloss Oak Grove, MO 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 73 Brandon Scharer Los Angeles, CA 450 Yamaha YZ 450F 77 Ryan Surratt Corona, CA 450 KTM 250 SX Nut Up 81 Chase Marquier Newcastle, OK 450 Husqvarna FC450 Ride365.com | Honda 86 Dylan Merriam Corona, CA 450 Yamaha YZ 450F TPJ | Fly Racing 91 Alex Ray Atwood, TN 450 Yamaha YZ 450F Monster Energy-Yamaha Factory Racing 94 Ken Roczen Germany 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 120 Todd Bannister Colorado Springs, CO 450 Kawasaki KX 450F Advanced Concrete 121 Cody Cooper New Zealand 450 Honda CRF450R Enviro Dynamics | Crownkiwi 122 Chris Howell Spokane, WA 450 Husqvarna FC350 JMC Motorsports | Integrity Electric 139 Nathen LaPorte Rothschild, WI 450 Honda CRF450R Sportland 2 | Precision Floors & Decor | LaPorte Racing 140 Austin Kouba Boise, ID 450 KTM 450 SX-F RMXSeries.com 143 Zach Coons Verona, WI 450 Yamaha YZ 450F Sportland 2 180 Christopher Gebken Grain Valley, MO 450 Honda CRF450R Nelson Eddy Construction | Gebken Racing 191 Derek Anderson Arvada, CO 450 Honda CRF450R Vickery Motorsports Yamaha 198 Edgar Foedish III Scottsdale, AZ 450 Husqvarna FC350 ProTaper | AEO Powersports | Maxima Racing 207 Dare DeMartile Lincoln, CA 450 Honda CRF450R JM Environmental | Leatt | NoToil 225 Brett Stralo Parker, CO 450 Kawasaki KX 450F Altitude Racing MX 227 Cory Gilliam Thurmont, MD 450 KTM 450 SX-F FE Gilliam Racing 250 Forrest Player Waller, TX 450 KTM 450 SX-F Tj's Cycle 270 Jacob Runkles Sykesville, MD 450 KTM 450 SX-F Runkles Racing 311 Mitchell Gifford Colorado Springs, CO 450 Kawasaki KX 450F 312 Chris Makuta Hazelton, PA 450 Honda CRF450R Holeshot Cycles | MGX Unlimited 320 Colby Sorensen Lehi, UT 450 Suzuki RMZ 450 Sorensen MX Training 321 Bradley Lionnet Zambia 450 Honda CRF450R 330 Cade Autenrieth Hemet, CA 450 KTM 450 SX-F FE Factory Connection 388 Brandan Leith Eagle Mountain, UT 450 Kawasaki KX 450F Stewarts Heating Racing 400 Nick Peterson Kansas City, MO 450 Honda CRF450R FCR - Frank Craven Racing team 401 Sam Redman Clarksville, TN 450 Kawasaki KX 450F 1StopMotorsports | Gateway Kawasaki 447 Deven Raper Mesa, AZ 450 Kawasaki KX 450F RJC Racing | Kelly's Kawasaki 461 Thomas Richards Whitefish, MT 450 Suzuki RMZ 450 467 Forrest Smith Baton Rouge, LA 450 Honda CRF450R A1 Vacuum 472 Jake Impens Brick, NJ 450 Honda CRF450R ImpensRacing 482 Riley Brough Kaysville, UT 450 Honda CRF450R RMXSeries.com 510 Travis Prier Elkader, IA 450 Honda CRF450R 546 Tylor Skodras Sussex, WI 450 Honda CRF450R Rob's Performance 550 John Citrola Grand Junction, CO 450 Honda CRF450R Perri’s Powersports | Defy Graphics 553 Brent Rouse Torrance, CA 450 Honda CRF450R Patch Master Racing | Mid Cities Honda 577 Felix Lopez Mexico 450 KTM 450 SX-F 596 Carson Tickle Cary, NC 450 KTM 450 SX-F TPJ Racing | Fly Racing 599 Benjamin Lee Madisonville, TN 450 Honda CRF450R Litz Racing 600 Connor Olson Littleton, CO 450 Yamaha YZ 450F Two Tire Take Over 622 Zac Maley Laotto, IN 450 Yamaha YZ 450F Tom Zont Racing | Mika Metals | Maxima 637 Bobby Piazza Easton, PA 450 Honda CRF450R JMR Racing 704 Christopher Akaydin Louisville, KY 450 Honda CRF450R Akaydin Racing 718 Toshiki Tomita Japan 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 759 Michael Norris Herrin, IL 450 Honda CRF450R Cycles R Us 768 Cole Shondeck Colorado Springs, CO 450 Honda CRF450R Shondeck Racing 876 Chris Alldredge Redmond, OR 450 KTM 250 SX 909 Jacob Smith Rescue, CA 450 Yamaha YZ 450F Smith Racing 917 Drew Thomas Ione, CA 450 Yamaha YZ 450F Roseville Yamaha | Haeseker Racing 985 John Fortner Grand Junction, CO 450 Honda CRF450R Defy Graphics | EVO Suspension | Citrola's Italian Grill 999 Joseph Gerrior Lincoln, CA 450 Suzuki RMZ 450 Snuffy Racing | Rick @ CBRE Sacramento | 999 ODA

250 Class