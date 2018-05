Hangtown Pre-Entry Lists Released

The 2018 Lucas Oil Pro Motocross Championship kicks off this Saturday at Hangtown.

Below are the pre-entry lists for the 250 and 450 classes. If you're looking for the 125 All Star Series pre-entry list, go here.

450 Class

Racing No. First Name Last Name Hometown Class Brand Model Team Name 3 Eli Tomac Cortez, CO 450 Kawasaki KX 450F Monster Energy | Kawasaki 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain | KTM | WPS 15 Dean Wilson United Kingdom 450 Husqvarna FC450 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM 450 Husqvarna FC450 Rockstar Energy | Husqvarna Factory Racing 25 Marvin Musquin France 450 KTM 450 SX-F FE Red Bull | KTM 32 Christian Craig Corona, CA 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 54 Phillip Nicoletti Cohocton, NY 450 Suzuki RMZ 450 Autotrader | Monster Energy | JGR | Suzuki 60 Benny Bloss Oak Grove, MO 450 KTM 450 SX-F FE Rocky Mountain ATV/MC | KTM | WPS 71 Josh Mosiman Sebastopol, CA 450 Husqvarna FC450 HD Supply | Husqvarna 73 Brandon Scharer Los Angeles, CA 450 Yamaha YZ 450F 3D Racing 86 Dylan Merriam Corona, CA 450 Yamaha YZ 450F TPJ | Fly Racing 94 Ken Roczen Germany 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 121 Cody Cooper New Zealand 450 Honda CRF450R Enviro Dynamics | Crownkiwi 122 Chris Howell Spokane, WA 450 Husqvarna FC350 JMC Motorsports 139 Nathen LaPorte Rothschild, WI 450 Honda CRF450R Sportland 2 | Precision Floors & Decor | LaPorte Racing 140 Austin Kouba Boise, ID 450 KTM 450 SX-F RMXSeries.com 146 Jake Masterpool Paradise, TX 450 Yamaha YZ 450F Thor Racing 150 Austin Walton Reno, NV 450 Husqvarna FC450 181 Dustin Pipes Madera, CA 450 Suzuki RMZ 450 TPJ Racing 198 Edgar Foedish III Scottsdale, AZ 450 Husqvarna FC350 ProTaper | AEO Powersports | Maxima Racing 200 Joachim Falden Denmark 450 Honda CRF450R Thomsen Racing Honda 207 Dare DeMartile Lincoln, CA 450 Honda CRF450R JM Environmental | Leatt | NoToil 215 Christian Cicero Elk Grove, CA 450 Kawasaki KX 450F 312 Chris Makuta Hazelton, PA 450 Honda CRF450R Holeshot Cycles | MGX Unlimited 321 Bradley Lionnet Zambia 450 Honda CRF450R 329 Chad Gores Newport Beach, CA 450 KTM 450 SX-F TPJ Racing | California Coast Plumbers 330 Cade Autenrieth Hemet, CA 450 KTM 450 SX-F FE Factory Connection 388 Brandan Leith Eagle Mountain, UT 450 Kawasaki KX 450F Stewarts Heating Racing 400 Nick Peterson Kansas City, MO 450 Honda CRF450R FCR - Frank Craven Racing team 436 Jason Bunch Lancaster, CA 450 Yamaha YZ 450F Bunch Racing 447 Deven Raper Mesa, AZ 450 Kawasaki KX 450F RJC Racing | Kelly's Kawasaki 482 Riley Brough Kaysville, UT 450 Honda CRF450R RMXSeries.com 505 Sean Lipanovich Guam 450 KTM 450 SX-F SLMX School 553 Brent Rouse Torrance, CA 450 Honda CRF450R Patch Master Racing | Mid Cities Honda 596 Carson Tickle Cary, NC 450 KTM 450 SX-F Team Tickle 636 Keith Knight Carmichael, CA 450 Yamaha YZ 450F Roseville Yamaha 637 Bobby Piazza Easton, PA 450 Honda CRF450R MGX Unlimited | Alias MX | 6D Helmets 647 Matthew Hubert Riverside, CA 450 Husqvarna FC450 Malcolm Smith Motorsports | Enzo Racing | O'Neal 650 Cody Johnston Tulare, CA 450 Yamaha YZ 450F Pro Tec Coatings | Total Nutrition | Oneal 718 Toshiki Tomita Japan 450 Honda CRF450R Team Honda HRC 743 Nicolo Gobbi Italy 450 Kawasaki KX 450F Stemteck USA 874 Arik Swan Santa Cruz, CA 450 Kawasaki KX 450F 897 Blake Ballard Lodi, CA 450 Yamaha YZ 450F Forever Two Wheels | PCP Motorsports | Haeseker 907 Ben LaMay Wasilla, AK 450 Honda CRF450R TPJ | Fly Racing 909 Jacob Smith Rescue, CA 450 Yamaha YZ 450F Smith Racing 916 Jorge Rubalcava El Paso, TX 450 Honda CRF450R Enzo Racing | GT Grafics | Baru Parts 917 Drew Thomas Ione, CA 450 Yamaha YZ 450F Roseville Yamaha | Haeseker Racing 999 Joseph Gerrior Lincoln, CA 450 Suzuki RMZ 450 Snuffy Racing | Rick @ CBRE Sacramento | 999 ODA

250 Class