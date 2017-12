2018 Anaheim 1 Provisional Entry Lists Released

The American Motorcyclist Association (AMA) has released the provisional entry lists for the 2018 Monster Energy AMA Supercross opener at Angel Stadium in Anaheim, California, next Saturday.

While you’ll see a lot of riders registered in the 250 Class, not all of them will actually be on the line this Saturday. Most 250 teams enter their entire teams in case of injury. We recently put together a list of which coast each rider will ride. You can check it out here.

This is NOT THE FINAL ENTRY LIST FOR NEXT SATURDAY. For example, Marvin Musquin and Broc Tickle are not listed. They will be racing. So, take this list with a grain of salt.

Also noticeable is the absence of James and Malcolm Stewart. We’ve heard that Malcolm is putting together his own deal on Kawasakis. As for James, we haven’t heard much.

You can view the provisional entry list for the 250 and 450 Class below.

450SX

2 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ450F 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F Factory Edition 6 Jeremy Martin Carlsbad, CA Honda CRF 250 10 Justin Brayton Mint Hill, NC Honda CRF 450 14 Cole Seely Sherman Oaks, CA Honda CRF 450 15 Dean Wilson Clermont, FL Husqvarna FC450 19 Justin Bogle Cushing, OK Suzuki RM-Z450 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC450 22 Chad Reed Dade City, FL Husqvarna FC450 33 Joshua Grant Wildomar, CA Kawasaki KX 450F 34 Weston Peick Menifee, CA Suzuki RM-Z450 39 Kyle Cunningham Willow Park, TX Suzuki RM-Z450 48 Henry Miller Rochester, MN Suzuki RM-Z450 51 Justin Barcia Greenville, FL Yamaha YZ450F 55 Vince Friese Cape Girardeau, MO Honda CRF 450 58 Matthew Bisceglia Weatherford, TX Suzuki RM-Z450 60 Benny Bloss Oak Grove, MO KTM 450 SX-F Factory Edition 69 Tyler Bowers lake elsinore, ca Kawasaki KX 450F 72 Joshua Hansen Lake Elsinore, CA Suzuki RM-Z450 73 Brandon Scharer Gardena, CA Yamaha YZ450F 80 AJ Catanzaro Reston, VA Kawasaki KX 450F 84 Scott Champion Orange, CA Yamaha YZ450F 90 Dakota Tedder Surfside, CA KTM 450 SX-F Factory Edition 91 Alex Ray Milan, TN Yamaha YZ450F 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF 450 120 Todd Bannister Colorado Springs, CO Kawasaki KX 450F 145 Travis Smith Lancaster, CA KTM 450 SX-F 178 Ronnie Ford Paducah, KY Husqvarna TC250 181 Dustin Pipes Fresno, CA Suzuki RM-Z450 214 Vann Martin Houston, TX Honda CRF 450 256 James Milson Granbury, TX Kawasaki KX 450F 262 Connor Pearson Rocklin, CA KTM 450 SX-F 282 Theodore Pauli Edwardsville, IL Kawasaki KX 450F 330 Cade Autenrieth Hemet, CA KTM 450 SX-F 447 Deven Raper Mesa, AZ Kawasaki KX 450F 501 Scotty Wennerstrom Jefferson, TX Kawasaki KX 450F 509 Alexander Nagy Richmond, IL KTM 450 SX-F 523 Miles Daniele Clovis, CA Honda CRF 450 526 Colton Aeck Simi Valley, CA Honda CRF 450 542 Johnnie Buller Dinuba, CA Suzuki RM-Z450 608 David Pulley Lake Elsinore, CA Honda CRF 450 645 Cheyenne Harmon Newark, TX Yamaha YZ450F 722 Adam Enticknap Lompoc, CA Honda CRF 450 723 Tyler Enticknap Lompoc, CA Honda CRF 450 907 Ben Lamay Wasilla, AK Honda CRF 450 914 Brice Klippel Bradford, TN Honda CRF 450 918 Michael Akaydin Louisville, KY Kawasaki KX 450F 976 Josh Greco Kearns, UT KTM 350 SX-F 981 Austin Politelli Murrieta, CA Honda CRF 450

250SX West Region