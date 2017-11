Paris-Bercy SX Entry List

As we mentioned in our Online Poll today, the SX of Paris, better known as Bercy, is back this Saturday and Sunday and will take place for the first time in Paris. (The race ran in the town of Bercy, just outside of Paris, from 1984 through 2013, until the move to Lille, which is about and hour and a half outside Paris.)

The event will feature a number of high-profile riders including Marvin Musquin, Zach Osborne, Cole Seely, Jeremy Martin, RJ Hampshire, Dean Wilson, Jordi Tixier, and many more.

Check out the SX1 (450) and SX2 (250) entry lists for this weekend.

SX 1/450/OPEN

# 2 - Florent RICHIER - France - Suzuki JPM

# 3 - Nicolas AUBIN - France - Amexio Suzuki

# 5 - Cyrille COULON - France - Suzuki SR 75 World Team

# 6 - Jeremy MARTIN - USA - Honda GEICO

# 8 - Thomas RAMETTE - France - Suzuki SR 75 World Team

# 14 - Cole SEELY - USA - Honda HRC Factory

# 15 - Dean WILSON - Scotland - Husqvarna Rockstar Factory

# 16 - Zach OSBORNE - USA - Husqvarna Rockstar Factory

# 25 - Marvin MUSQUIN - France - KTM Red Bull Factory

# 36 - RJ HAMPSHIRE - USA - Honda GEICO

# 85 - Cédric SOUBEYRAS - France - Suzuki JPM

# 121 - Xavier BOOG - France - Honda SR Motoblouz

# 137 - Adrien ESCOFFIER - France - Husqvarna

# 871 - Fabien IZOIRD - France - Honda SR Motoblouz

# 911 Jordi TIXIER - France - KTM Bos engineering

# 64 Khoun-Sith VONGSANA - France - Yamaha

(Reserve) # 520 Jimmy CLOCHET - Suzuki

SX2 WILD CARDS

# 6 Benoît PATUREL - Kawasaki Monster Energy/Bud Racing

# 69 Tyler BOWERS - USA - Kawasaki Monster Energy/Bud Racing

# 338 David HERBRETEAU - KTM VHR

# 81 - Brian HSU - Kawasaki Monster Energy/Bud Racing

# 66 Iker LARRANAGA OLANO - SP- Husqvarna

(reserve) # 520 Jimmy CLOCHET - Suzuki

SX2 CHAMPIONSHIP SX Tour

# 170 Yannis IRSUTI - Suzuki JPM

# 773 Thomas DO - Honda SR Hexis

# 14 Arnaud AUBIN - Suzuki Amexio

# 420 Pierre LOZZI - Kawasaki

# 411 Nicolas DERCOURT - Yamaha

# 47 Dan HOUZET - KTM

# 888 - Nicolas BARCELO - Yamaha

# 17 Gaetan THE HIR - Honda Moto Diffusion

# 259 Julien LEBEAU - Yamaha 2B Moraco

# 975 Julien ROUSSALY - KTM

# 784 Lorenzo CAMPORESE - Honda

# 622 Mickaël LAMARQUE - Husqvarna

# 851 Clement BRIATTE - Kawasaki

# 362 Théo ROPTIN - KTM

# 626 Senad HASANIC - Yamaha

# 225 Brian MOREAU - Kawasaki Monster Bud Racing

# 335 Enzo POLIAS - Husqvarna

# 11 Calvin FONVIEILLE - KTM

# 319 Jimmy GRAJWODA - KTM

# 146 Boris PRUDHOMME - Kawasaki

FMX SHOW & BEST TRICK CONTEST

David RINALDO - France - Rockstar

Jackson STRONG - Australia - Monster Energy Yamaha

Josh SHEEHAN - Australia - Honda - Monster Energy

Edgar TORRONTERAS - Spain - Monster Energy Yamaha

Nicolas TEXIER - France - Team Blackliner