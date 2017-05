Wake-Up Call

2017 Lucas Oil JuniorMotoX

Lazy E Arena – Guthrie Oklahoma

Top three for each class listed below. Detailed results can be found here.

51cc Limited (4-6) Gage Dunham, Cobra Jamison Hindman, Cobra Roy Eric Keene, Cobra 51cc Limited (4-8) Mikah Carpenter, Cobra Cole Blecha, Cobra Gannon Lawson, KTM 51cc (6-8) Seth Dennis, KTM Canyon Richards, Cobra Drew Adams, Cobra 65cc Limited (7-9) Preston Masciangelo, Kawasaki Diesel Thomas, Cobra Aven Hobbs, KTM 65cc Limited (7-11) Diesel Thomas, KTM Ryder Thompson, KTM Luke Fauser, KTM 65cc (10-11) Dax Bennick, KTM Collin Allen, KTM Noah Viney, KTM 85cc Limited (9-11) Ryder DiFrancesco, Kawasaki Chance Hymas, Kawasaki Krystian Janik, Kawasaki 85cc (9-12) Jett Reynolds, Kawasaki Matthew LeBlanc, KTM Ryder DiFrancesco, Kawasaki Mini Senior 1 (12-13) Talon Hawkins, Kawasaki Sage Lewis, KTM Jett Reynolds, Kawasaki Mini Senior 2 (12-14) Larry Reyes Jr., Husqvarna Joshua Varize, KTM Kaeden Amerine, KTM Supermini 1 (12-15) Joshua Varize, KTM Jeremy Ryan, Kawasaki Jett Reynolds, Kawasaki Supermini 2 (13-16) Ty Masterpool, TM Joshua Varize, KTM Chandler Baker, Yamaha Jesse Cup Ty Masterpool, TM Jeremy Ryan, Kawasaki Joshua Varize, KTM Schoolboy 2 (13-16) Brock Papi, Suzuki Aiden Tiejero, KTM Carter Halpain, Yamaha 125 2-Stroke (12-18) Jesse Flock, Yamaha Palmer Neely, KTM Aiden Tijero, KTM 250 A (14-18) Ramyller Alves, Yamaha Kevin Moranz, KTM Max Markolf, KTM 250 Pro Sport (14-18) Ramyller Alves, Yamaha Kevin Moranz, KTM Carter Gordon, Yamaha 250 B Limited (14-18) Carter Halpin, Yamaha Zane Merrett, KTM Ethan Mann, KTM 250 B (14-18) Carter Halpain, Yamaha Levi Newby, Kawasaki Zane Merrett, KTM 250 C Limited (14-18) Stockton Sinebaugh, Yamaha Mason Benson, Yamaha Parker Larson, KTM 250C (14-18) Stockton Stinebaugh, Yamaha Rylan Smith, Kawasaki Matt Hannah, Yamaha Girls JR (9-13) Katie Benson, KTM Cami Samples, Kawasaki Adilyn Malcolm, KTM Girls SR (12-16) Katie Benson, KTM Cami Samples, Kawasaki Brianna Green, Yamaha Women (14-18) Jordan Jarvis, Yamaha Brianna Green, Yamaha Landrey Hazen, Kawasaki

British Motocross Championship

Round 4 – Hawkstone Park – Shropshire

MX1

Overall Finish Rider 1st Graeme Irwin 2nd Steven Lenoir 3rd Harri Kullas 4th Robert Davidson 5th Jake Shipton 6th Gert Krestinov 7th Carlton Husband 8th Jamie Law 9th Dan Thornhill 10th James Harrison

MX2