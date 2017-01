Anaheim 1 Provisional Pre-Entry List Announced

The American Motorcyclist Association (AMA) has released the provisional entry lists for the 2017 Monster Energy AMA Supercross opener at Angel Stadium in Anaheim, California, this Saturday.

While you’ll see a lot of riders registered in the 250 Class, not all of them will actually be on the line this Saturday. Most 250 teams enter their entire teams in case of injury. We recently put together a list of which coast each rider will ride. You can check it out here.

Also noticeable is the absence of James and Malcolm Stewart. We’ve heard that Malcolm is putting together his own deal on Suzukis, but may not have everything lined up in time for the opener. As for James, we haven’t heard much there either.

You can view the provisional entry list for the 250 and 450 Class below.

450SX Provisional Entries — Entry Count: 58

Number Name Hometown Bike Sponsors 1 Ryan Dungey Clermont, FL KTM 450 SX-F Factory Edition RED BULL KTM, MOTOREX, AKRAPOVIC, DUNLOP, FOX, OAKLEY, TARGET 2 Cooper Webb Newport, NC Yamaha YZ450F Monster Energy-Yamalube-Chaparral-Yamaha Financial Services-Factory Yamaha 3 Eli Tomac Cortez, CO Kawasaki KX 450F MONSTER ENERGY KAWASAKI 4 Blake Baggett Grand Terrace, CA KTM 450 SX-F Factory Edition Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 10 Justin Brayton Mint Hill, NC Honda CRF 450 Smartop/MotoConcepts/Honda 14 Cole Seely Sherman Oaks, CA Honda CRF 450 Honda HRC 15 Dean Wilson Clermont, FL Yamaha YZ450F 18 David Millsaps Lake Havasu City, AZ KTM 450 SX-F Factory Edition Rocky Mountain ATV/MC - KTM - WPS 19 Justin Bogle Cushing, OK Suzuki RM-Z450 RCH Suzuki Factory Racing 20 Broc Tickle Holly, MI Suzuki RM-Z450 RCH Suzuki Factory Racing 21 Jason Anderson Rio Rancho, NM Husqvarna FC450 ROCKSTAR ENERGY HUSQVARNA FACTORY RACING/BEL-RAY/SCOSCHE/FMF/WP 22 Chad Reed Dade City, FL Yamaha YZ450F Monster Energy-Yamalaube-Chaparral-Yamaha Financail Services-Factory Yamaha 25 Marvin Musquin CLERMONT, FL KTM 450 SX-F Factory Edition RED BULL KTM, MOTOREX, AKRAPOVIC, DUNLOP, THOR, ALPINESTARS, 100%, AIROH, LEATT 32 Weston Peick Menifee, CA Suzuki RM-Z450 Autotrader/JGR/Suzuki/Bad Boy Offroad/Wienershnitzel/Monster/KMC wheels/Toyota/Fly Racing/Scott 33 Joshua Grant Wildomar, CA Kawasaki KX 450F MONSTER ENERGY KAWASAKI 40 Fredrik Noren West Farmington, OH Honda CRF 250 Honda, TiLUBE, O'Neal, SIDI 41 Trey Canard Edmond, OK KTM 450 SX-F Factory Edition KTM, RED BULL, AKRAPOVIC, MOTOREX, WP, DUNLOP 42 Kyle Cunningham Willow Park, TX Husqvarna FC450 Munn Racing/O'Neal/Matrix/BTO/Bell/Lones Stone & Landscape Suppy/FMF/Race Tech/XBrand/Sidi/Dunlop/Premium Motors Racing/Recluse/Mika/Xtrig/Dubya/Excel 51 Justin Barcia Greenville, FL Suzuki RM-Z450 Autotrader/JGR/Suzuki/Toyota/Monster Energy/NFAB/Wienerschnitzel/Alpinestars/Bad Boy Offroad/KMC wheels 61 Vince Friese Cape Girardeau, MO Honda CRF 450 Smartop Motoconcepts Honda 67 Jimmy Albertson Shawnee, OK Suzuki RM-Z450 Suzuki/FMF/Merge Racing/Rekluse/Seven/Acerbis/Bell Helmets/180 Decals/Oakley 80 Cade Clason Chesterfield, SC Honda CRF 450 K1 Speed/SSI Decals/ BWR Engines, Race Tech, FXR, Yoshamira, Pro Taper, Mobius 85 Thomas Hahn Decatur, TX Yamaha YZ450F CycleTrader Rock River YAMAHA GPI RoostMX 94 Ken Roczen Clermont, FL Honda CRF 450 Honda HRC 96 Vann Martin Houston, TX Honda CRF 450 Allsouth Sprinkler Company, Legends and heroes, Hondaofhouston, Fox 120 Todd Bannister Colorado Springs, CO Honda CRF 450 Advance concrete/fox/spy/Novik gloves/vex/beeG creation/Rocky Mountain cycle plaza/Faf graphics/ fast lap fitness/ rekluse clutches/ pirelli tires/ seat concepts/ smpro wheels/flo motorsports/lucky devil tattoo/yoshimura/ 151 Dakota Tedder Surfside, CA Kawasaki KX 450F Team Tedder/Monster Energy/Kawasaki/Lucas Oil/Thor 178 Ronnie Ford Paducah, KY Husqvarna TC250 TXS Productions Combs Motorsports GrassrootsHusqvarna LambertsCafe TimTarrillion Flyracing MindFxScience schmidtperformance Cyclewerx Advancedautomotive BillsPipes Formabootsusa Pirellimx 719design Motoseat Worksconnection Dubya streamlinebrakes protaper motul X Brand Goggles Shades of Gray Motostuff Mobius Braces 181 Dustin Pipes Fresno, CA Suzuki RM-Z450 TPJ/Fly Racing/Suzuki/Carl Nelson Insurance/Double E Trucking/Progenex 194 Joel Newton ULLADULLA, Australia Suzuki RM-Z450 Pirelli/Motorhelmets/Yoshimura/Maxima/Alpinestars/Factory Backing 236 Mike Bottolfson Somerset, WI Yamaha YZ250F Risk Racing/Thrivent Financial/Bill's Pipes/Integrity Electrical Services/Motool/Mika Metals/Dt1 Filters/Ogio/TCX Boots/Hot Cams/Vertex/Black Diamond Graphics/X Brand/Mike B Painting 251 Kyle Gills Boise, ID Honda CRF 450 Fly Racing/Western Power Sports/EBR Performance/Koubalink/Airpro/Yoshimura/Blackheart MX 278 Parker Anthony Americus, GA KTM 450 SX-F Bigfoot Racing, Shoei, Gutts Racing, FMF 282 Theodore Pauli Edwardsville, IL Kawasaki KX 450F Outlaw Motorsports. Top Secret Designs. St Louis Tattoo. Motorcycle closeouts. BSM. Skillz Racing. PRL. JH2. Route15 Cycles. Ryno Power. Pirelli MX. JM racing. Motool. Arai. Novik Gloves. Sidi boots. Maxima. Yoshimura. Tamer holeshot. Rekluse. Dirt Tricks. Dt1. Mika Metals. Works connection. Bolt Hardware. Holiday Mowing. Mom & Dad 291 Kyle White Davis, IL Honda CRF 450 K1 Speed, BWR Engines, SSi Decals, Race-Tech Suspension, Freeport Honda Kawasaki, Rekluse Motorsports, Bel-Ray, TuBliss, Works Connection, No-Toil, Evans Waterless Coolant, MotoSeat, Yoshimura, RK-­Excel, Dunlop, FXR, Arai, Dirt Tricks, Pro Taper, WebCams, THINK Technology 314 Alex Ray Milan, TN Husqvarna FC450 FXR/TXS/K 1 SPEED/ NOLEEN J 6/ PRL/ ARAI/SIDI/ REKLUSE/ 2XU/SSI/ XBRAND/ GRAHAMS KTM/ SPIDER ENERGY DRINK/ VERTEZ/ DEDICATED RIDE/ NO TOIL/ VERTEX/ DIRT TRICKS/ MOTO SEATS/ EVANS/ WC/ SPEETRO OILS/ KILLER CUSTOM/ BOLT/ BILLS PIPE/ MOBUS BRACES/ STREAM LINE BRAKES/ OHLIN 352 Alex Harvill Ephrata, WA Suzuki RM-Z450 EVO Suspension/Vision Graphics/Mika Metals/Boyd's Granite/Asterisk/Dragon/Motosport Hillsboro/AlexHarvill.com 377 Christophe Pourcel San Antonio, FL Husqvarna FC450 Rockstar Energy Husqvarna Factory Racing, Bel-Ray, Fly, FMF, Scosche 447 Deven Raper Mesa, AZ Kawasaki KX 450F RJC Racing/Kelly's Kawasaki/O'neal/Valley MX/Dubach Racing/Vonzipper/Shoei/Cryo Heat/Rekluse/Magik Graphics/Ryno Power/RK/Excel/Dasa/Xtrig/Renthal/Dubya/Maxima/No-Toil/Dunlop/Acerbis/Cycle Logical 501 Scotty Wennerstrom Jefferson, TX Kawasaki KX 450F LDF Racing, D&D development, RMW Construction, Wild Souls Ranch, Wennerstrom Fitness & Training, BoarBites, Merge Racing, FM Racing, Rekluse, Bell helmets, Dedicated Ride Co, Hitch Hotel, PMP sprockets, Xtreme Kolors, NoToil, shock sox, Ryno Power, Oakley, Walker Calls, MRK Racing, GP DECALS, Dunlop, WJF, Works Connection 509 Alexander Nagy Richmond, IL Suzuki RM-Z450 Sportland 2, AXO, Racetech, EVS, Rekluse, BelRay Oil, Motostar Global, Motostuff, Motoseat, Pirelli, ODI, Yoshimura, Spy Optics, Shoei, JJW Designs, 542 Johnnie Buller Dinuba, CA Suzuki RM-Z450 HELP SMOG PARTS 601 Billy Carpenter Manteca, CA Yamaha YZ450F Braap Shop Yamaha/Haeseker Racing Engines/Central Valley Motosports/Race Tech/Mika/Galfer/Works Connection/Hammer Head Designs/VP Fuels/Pirelli/FMF Racing/MotoPro Graphics/Dubya/Moto Seat/Von Zipper 606 Ronnie Stewart Princeton, NJ Suzuki RM-Z450 MicroBilt/PRBC/Yoshimura/Suzuki Racing/Liberty Elevator/H&S Trucking/ISC Racers Tape/RG3/Hinson Clutch Components/Pirelli/Strikt/DeCal Works/Hellbound Racing/Motostuff.com/Novik/Sunstar/6D Helmets/DT1 Filters 608 David Pulley Lake Elsinore, CA Yamaha YZ450F DMP Motorsports/Yamaha/Dedicated Ride Co./Think Technology/MMR/Dunlop/Moose Racing/Parts Unlimited/Alpinestars/DASA/Vertex/Hot Rods/Pivot Works/Hot Cams/Streamline/MoTool/Rekluse/Dirt Tricks/Saddlemen/American Kargo/MotoTape/FMF/Devol/Mika/ODI/EBC/Kori KryoTherapy 619 Mark Weishaar Belleville, IL Yamaha YZ450F Contegra Construction/Olmsted Contracting/Motor Medic Racing/Source Mx graphics/Ryno Power/Glory Hog/Dunlop/Scott/Shift/Fox/ARC Levers/Novik Gloves/Enzo Racing/Archview MX/Maxima/FMF/DT-1/Boysen/Mika Metals/Hinson/Vortex 662 Travis Bannister Calhan, CO Honda CRF 450 713 Chad Cook Oklahoma City, OK KTM 450 SX-F TPJ Racing 722 Adam Enticknap Lompoc, CA Honda CRF 450 Ride Red/Cal Coast Plumbing/Fly Racing/Dave Humphrey/Viking Bait/TPJ/Robert Carrico/7deucedeuce.com/Works Connection/Rekluse/Vortex Sprockets/Dunlop/Epoxy It SoCal/SB training/Dirt Rider/Alpinestar/Asterisk/Jim Castillo/Galfer/REC MX/BOLT/Acerbis/Moto Tape/Scott Goggles/Weston Peick 723 Tyler Enticknap Lompoc, CA Honda CRF 450 San Luis Obispo Painting/BTO Sports/Pro Circuit/Acerbis/Fly Racing/Dunlop/Scott/Odi Grips/Dirt Rider/Magik/SB Training/Sun Star/No Toil/Asteriks/Jim Castillo/Works Connection/Streamline Levers/Rec MX/Moto Tape/Bolt/Galfer/Alpinestars/Rekluse 745 Adrian Roman Bonita, CA Kawasaki KX 450F Roman Racing/MMR/Ryno Power/Alias mx/6d Helmets/Maxima Oils 792 Bracken Hall Rock Springs, WY Honda CRF 450 high Desert, rock springs Honda, pro circuit, ride engineering, Moto seat, acerbic, her, hjc, xbrand, O'Neal, acerbic, proven, works connection, vortex, odi, recluse, Dunya, Reno designs 800 Mike Alessi Hilliard, FL Honda CRF 450 Smartop MotoConcepts Racing 801 Jeff Alessi Victorville, CA Honda CRF 450 Motoconcepts JT EVS Alpinestars dt1 Hinson Dunlop BSM racetech Streamline Guts jeffAlessi training Mxexpress 806 Conner Stouff Anaheim, CA Husqvarna FC450 Mid cities 914 Brice Klippel Bradford, TN KTM 250 SX-F PRL/ARAI/SSI DECALS/ANKLESAVERS/BWRENGINES/FLYRACING/REKLUSE/TAMER/VERTEX/MOTOSEAT/DIRTTRICKS/NO TOIL/BOLT/MIKA METALS/FMF/RACETECH/MOM&DAD 918 Michael Akaydin Louisville, KY KTM 450 SX-F FLY/Amsoil/Shoei/Sidi/TomZont Racing/PRL/Dragon/FMF/SunStar/Braking/Atlas/Works Connection/Dunlop/No Toil/MotoSeat/FCA MX/Acerbis/ODI/Mad Cow Designs 981 Austin Politelli Murrieta, CA Yamaha YZ450F SprinterRentals.com TrippTagger BetterWays UofMX

250SX West Provisional Entries — Entry Count: 61